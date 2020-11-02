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Стало известно о факторе, повышающем риск развития инсульта 

Популярная механика 4 часа назад
Выяснилось, что повышает риск развития инсульта
Фото: Małgorzata Tomczak с сайта Pixabay
В исследовании, опубликованном в журнале Neurology: Clinical Practice, ученые измерили симптомы депрессии у 25 тысяч участников в возрасте 45 лет и старше. Команда использовала шкалу-опросник CES-D-4, которая предлагает оценку депрессии от 0 до 12. Результат выше четырех по шкале обычно считается признаком депрессивных симптомов.
За девять лет наблюдений в группе участников было зарегистрировано 1262 инсульта. Результаты показали, что у добровольцев, набравших от одного до трех баллов, вероятность инсульта повышалась на 39 процентов, относительно тех, у кого совсем не было депрессии. Люди, получившие четыре и более баллов, были на 54 процента больше подвержены инсульту. Ученые также не выявили разницу в связи депрессии и инсульта между различными расовыми группами. Это говорит о том, что симптомы депрессии можно рассматривать как независимый фактор риска инсульта среди различных расовых и этнических групп населения.
Исследователи утверждают, что медицинские работники должны признать депрессию — одним из факторов риска инсульта, как и высокое кровяное давление, диабет и болезни сердца. По статистке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), депрессией страдают более 300 миллионов человек во всем мире. В России — более 8 миллионов.
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Болезни и лекарства , ВОЗ
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