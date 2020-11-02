Выяснилось, что повышает риск развития инсульта

В исследовании, опубликованном в журнале Neurology: Clinical Practice, ученые измерили симптомы депрессии у 25 тысяч участников в возрасте 45 лет и старше. Команда использовала шкалу-опросник CES-D-4, которая предлагает оценку депрессии от 0 до 12. Результат выше четырех по шкале обычно считается признаком депрессивных симптомов.

За девять лет наблюдений в группе участников было зарегистрировано 1262 инсульта. Результаты показали, что у добровольцев, набравших от одного до трех баллов, вероятность инсульта повышалась на 39 процентов, относительно тех, у кого совсем не было депрессии. Люди, получившие четыре и более баллов, были на 54 процента больше подвержены инсульту. Ученые также не выявили разницу в связи депрессии и инсульта между различными расовыми группами. Это говорит о том, что симптомы депрессии можно рассматривать как независимый фактор риска инсульта среди различных расовых и этнических групп населения.