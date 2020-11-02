Оценена опасность новой смертельной болезни 

Российские ученые прокомментировали в беседе с "Вечерней Москвой" сообщения о новом синдроме VEXAS, который может привести к смерти заболевшего в 40 процентах случаев. Они отметили, что в России подобное заболевание еще не встречалось, и оно не такое опасное, как коронавирус.
Так, заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии, доктор медицинских наук РНИМУ имени Пирогова, главный инфекционист ФМБА России Владимир Никифоров рассказал, что ранее никогда не слышал об этой болезни.
"Это чисто генетическое заболевание. Вот и все. Никакого отношения к инфекциям и коронавирусу тем более не имеет. От него не умрем во всяком случае. Его не с чем сравнивать даже", — отметил Никифоров.
В свою очередь, профессор, доктор медицинских наук Александр Карабиненко выразил мнение, что синдром VEXAS, по всей видимости, не так часто встречается на практике, раз о нем мало известно в России.
"Сейчас появляются новые вирусы. Человек не выработал к ним иммунитет. Они потенциально опасны для жизни человека. Они развиваются по той же схеме с ковидом", — добавил он.
Исследование по синдрому VEXAS было ранее опубликовано в журнале The New England Journal of Medicine. Пациенты с данным синдромом страдают аутовоспалительным заболеванием, у них проявляется лихорадка, активное тромбообразование, а также воспалительный процесс в хрящевой и легочной тканях.