Врач назвала связанные с холодными ногами болезни

Симптом может является физиологической нормой в холодное время года, однако зачастую ледяные нижние конечности могут рассказать о наличии недугов. При атеросклерозе нарушается кровообращение. В ногах сосуды особенно узкие, поэтому они холодеют. Еще одной причиной считается диабет. При болезни Рейно наблюдается не только охлаждение конечностей, но и посинение или побледнение кожи.

Холодные ноги считаются признаком невропатии, анемии, тревожности, болезни Бюргера и гипотиреоза. Эти заболевания сопровождаются дефицитом железа, нарушениями работы печени, щитовидки и почек, пониженным уровнем гемоглобина. При отсутствии недугов рекомендуется отказаться от курения, заняться спортом и делать массаж конечностей, пишет Business Insider