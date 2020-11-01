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Врач перечислила связанные с холодными ногами болезни 

Слово и Дело 1 час назад
Врач назвала связанные с холодными ногами болезни
Фото: Слово и Дело
Симптом может является физиологической нормой в холодное время года, однако зачастую ледяные нижние конечности могут рассказать о наличии недугов. При атеросклерозе нарушается кровообращение. В ногах сосуды особенно узкие, поэтому они холодеют. Еще одной причиной считается диабет. При болезни Рейно наблюдается не только охлаждение конечностей, но и посинение или побледнение кожи.
Холодные ноги считаются признаком невропатии, анемии, тревожности, болезни Бюргера и гипотиреоза. Эти заболевания сопровождаются дефицитом железа, нарушениями работы печени, щитовидки и почек, пониженным уровнем гемоглобина. При отсутствии недугов рекомендуется отказаться от курения, заняться спортом и делать массаж конечностей, пишет Business Insider.
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