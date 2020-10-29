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Названы резко повышающие риск инсульта факторы 

Lenta.ru и ещё 1 8 часов назад
Названы резко повышающие риск инсульта факторы
Фото: Depositphotos
Среди факторов, которые резко повышают риск развития инсульта, выделяются курение, высокое давление и повышенный уровень холестерина. Их в разговоре с РИА Новости назвал заведующий отделением сосудистой хирургии НМИЦ хирургии имени Вишневского Андрей Чупин.

«Если пациент имеет все эти факторы риска, то риск инсульта крайне высок»,

— сказал врач.
Он отметил, что до 50 лет мужчины чаще женщин страдают от инсульта. Это связано с тем, что среди мужчин больше курильщиков, часто с высоким холестерином и неблагоприятным эмоциональным фоном.
Заведующая неврологическим отделением Федерального центра мозга и нейротехнологий Аминат Тазартукова добавила, что сейчас 10-15 процентов инсультов случаются с людьми от 18 до 50 лет, поскольку за последние годы среди молодых увеличилась распространенность факторов риска, таких как сахарный диабет и лишний вес.
Для профилактики инсульта рекомендуется сделать УЗИ сонных артерий и в случае необходимости проконсультироваться со специалистом.
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Болезни и лекарства , РИА Новости
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