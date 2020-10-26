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В Дагестане зафиксировали пять случаев сибирской язвы

Анастасия Иванова
1 час назад
С 24 по 26 октября в Дагестане зафиксировали пять случаев заболевания сибирской язвой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу минздрава республики.
Пациентов госпитализировали из села Какамахи Карабудахкентского района. Известно, что у них есть кожные проявления заболевания.
"Зарегистрировано 5 случаев с подозрением на сибирскую язву, из них 4 пациента были выявлены активно при подворном обходе медработниками. Все заболевшие изолированы и госпитализированы в перепрофилированный инфекционный госпиталь (боксированное отделение) Гурбукинской участковой больницы Карабудахкентского района", - рассказали в пресс-службе ведомства.
Состояние пациентов оценивается как среднее. Как отметили в миздраве, возможно, они заразились при убое и разделывании мяса домашнего крупного рогатого скота.
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