С 24 по 26 октября в Дагестане зафиксировали пять случаев заболевания сибирской язвой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу минздрава республики.

Пациентов госпитализировали из села Какамахи Карабудахкентского района. Известно, что у них есть кожные проявления заболевания.

"Зарегистрировано 5 случаев с подозрением на сибирскую язву, из них 4 пациента были выявлены активно при подворном обходе медработниками. Все заболевшие изолированы и госпитализированы в перепрофилированный инфекционный госпиталь (боксированное отделение) Гурбукинской участковой больницы Карабудахкентского района", - рассказали в пресс-службе ведомства.