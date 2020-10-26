Ещё
Далее:
Читайте также:
Моника Беллуччи в чувственном кино
Моника Беллуччи в чувственном кино Смотреть ⟶
Стопкоронавирус.рф

Невролог рассказала о еще одной мировой эпидемии 

Lenta.ru 9 часов назад
Невролог рассказала о еще одной мировой эпидемии
Фото: Lenta.ru
В мире бушует эпидемия дефицита магния у населения. Об этом в эфире радио «Говорит Москва» заявила заведующая неврологическим отделением для больных с нарушениями мозгового кровообращения больницы № 52, невролог Вера Пшеничникова.
По ее словам, ситуация осложняется тем, что анализ на данный микроэлемент взять крайне тяжело.
При этом врач пояснила, что магний «совершенно безвреден», и существует множество схем по его приему. Она также положительно оценила «моду» в США на составление диеты с учетом микроэлементов.
Летом главврач столичной больницы №71 Александр Мясников, известный российским зрителям как доктор Мясников, рассказал, что дефицит магния приводит к недостаточному количества калия в организме. Он предупредил, что теоретически это может привести к проблемам с сердцем.
Видео дня. Привычки, которые незаметно убивают кишечник
Последние новости
Путин обратился к НАТО Путин обратился к НАТО На крупных заводах Белоруссии начались акции протеста На крупных заводах Белоруссии начались акции протеста Появились фото уничтоженного Азербайджаном армянского С-300 Появились фото уничтоженного Азербайджаном армянского С-300
Болезни и лекарства , Александр Мясников , Радиостанция "Говорит Москва"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Выяснилось, о чем предупреждает дневная сонливость
Выяснилось, о чем предупреждает дневная сонливость
Врач рассказал, как проверить себя на COVID-19
Врач рассказал, как проверить себя на COVID-19
Какие напитки «убивают» поджелудочную железу
Какие напитки «убивают» поджелудочную железу
«Не могла ничего добиться и всех заразила»
«Не могла ничего добиться и всех заразила»
Видео
Привычки, которые незаметно гробят кишечник
09:30
Привычки, которые незаметно гробят кишечник
Болезни и лекарства
Как понять, что печень уже переполнена токсинами
06:20
Как понять, что печень уже переполнена токсинами
Болезни и лекарства
Выяснилось, кто не вырабатывает антител к COVID
00:33
Выяснилось, кто не вырабатывает антител к COVID
Коронавирус
Что будет с телом, если отжиматься каждый день
08:57
Что будет с телом, если отжиматься каждый день
ЗОЖ
Грубые ошибки, которые вы делаете при чистке зубов
06:15
Грубые ошибки, которые вы делаете при чистке зубов
ЗОЖ
В России выявлено 5241 новых случаев коронавируса
00:13
В России выявлено 5241 новых случаев коронавируса
Коронавирус
Врач рассказал, как пережить магнитную бурю
01:43
Врач рассказал, как пережить магнитную бурю
ЗОЖ
Как понять, что вам не хватает белка
09:13
Как понять, что вам не хватает белка
ЗОЖ
Аспирин оказался полезен в борьбе с коронавирусом
06:20
Аспирин оказался полезен в борьбе с коронавирусом
Коронавирус
Черты характера, которые гарантируют вам невроз
03:07
Черты характера, которые гарантируют вам невроз
Болезни и лекарства
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение