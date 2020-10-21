Ещё
Далее:
Читайте также:
Стопкоронавирус.рф

Выявлена польза зеленого чая и кофе для людей с диабетом 

Lenta.ru и ещё 3 52 минуты назад
Выявлена польза зеленого чая и кофе для диабетиков
Фото: 0Lenta.ru
Ученые Университета Кюсю в Японии обнаружили пользу зеленого чая и кофе для людей с диабетом. О результатах исследования сообщает Scitechdaily со ссылкой на BMJ Open Diabetes Research & Care.
Выяснилось, что ежедневное обильное употребление этих напитков снижает риск смерти у людей с диабетом второго типа на 63 процента. По данным экспертов, зеленый чай и кофе полезны для здоровья из-за различных биологически активных соединений, которые в них содержатся.
В исследовании приняли участие 4 923 жителя Японии — 2790 мужчин и 2133 женщины. Средний возраст добровольцев составлял 66 лет. У всех участников диагноз диабет второго типа был поставлен минимум пять лет назад. В результате ученые выяснили, что ежедневное употребление минимум четырех чашек зеленого чая, плюс двух и более чашек кофе снижает риск смерти на 63 процента.
Эксперты пояснили, что в зеленом чае содержится несколько антиоксидантных и противовоспалительных соединений, в том числе фенолы, теанин и кофеин. Кроме того, в кофе содержится множество биологически активных компонентов, включая фенолы.

«Возможно, что совместное действие этих двух напитков усиливает эффект»,

— говорится в статье.
Последние новости
Лукашенко ответил на ультиматум Тихановской Лукашенко ответил на ультиматум Тихановской Генпрокуратура прокомментировала изъятие денег у экс-министра Абызова Генпрокуратура прокомментировала изъятие денег у экс-министра Абызова США расширили санкции против «Северного потока-2» США расширили санкции против «Северного потока-2»
Комментарии
Болезни и лекарства
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Какие напитки «убивают» поджелудочную железу
Какие напитки «убивают» поджелудочную железу
Выяснилось, о чем предупреждает дневная сонливость
Выяснилось, о чем предупреждает дневная сонливость
Назван неожиданный симптом скорого инфаркта
Назван неожиданный симптом скорого инфаркта
Почему у мужчин с возрастом растет живот
Почему у мужчин с возрастом растет живот
Видео
Грубые ошибки, которые вы делаете при чистке зубов
06:15
Грубые ошибки, которые вы делаете при чистке зубов
ЗОЖ
В России выявлено 5241 новых случаев коронавируса
00:13
В России выявлено 5241 новых случаев коронавируса
Коронавирус
Названы сроки второй волны коронавируса в России
00:16
Названы сроки второй волны коронавируса в России
Коронавирус
Как понять, что ваш иммунитет дал сбой
08:10
Как понять, что ваш иммунитет дал сбой
ЗОЖ
Названы лекарства, которые не помогают при COVID
03:18
Названы лекарства, которые не помогают при COVID
Коронавирус Болезни и лекарства
Как COVID влияет на внутренние органы
02:17
Как COVID влияет на внутренние органы
Коронавирус
Привычки, которые гробят зрение
09:23
Привычки, которые гробят зрение
ЗОЖ
10 простых тестов, чтобы измерить свою силу
08:19
10 простых тестов, чтобы измерить свою силу
ЗОЖ
Как распознать рак груди на ранней стадии
06:05
Как распознать рак груди на ранней стадии
Болезни и лекарства
Попова оценила ситуацию с коронавирусом в России
00:25
Попова оценила ситуацию с коронавирусом в России
Коронавирус
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение