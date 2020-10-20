Названы самые необходимые лекарства в пандемию

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Чтобы помочь себе и близким до прихода врача в период пандемии, нужно держать дома аптечку с необходимыми лекарствами: аспирином, антибиотиками и ацикловиром, сообщила врач-терапевт Людмила Лапа. Ее слова передает телеканал «Звезда»

Она также добавила, что при первых симптомах необходимо вызвать врача. До его прихода можно принять аспирин, а для поддержки иммунной системы в аптечке должен быть изопринозин.

С антибиотиками следует быть осторожнее, добавила она.

«Прежде чем принимать их, необходимо проконсультироваться со врачом»,

— сказала Лапа.

Однако, по ее словам, главный препарат против вирусов — ацикловир.

Врач также посоветовала оставаться дома при первых признаках недомогания, сократить количество встреч и обратиться за медицинской помощью.