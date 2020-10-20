Ещё
Далее:
Читайте также:
Стопкоронавирус.рф

Названы самые необходимые лекарства в период пандемии 

Lenta.ru и ещё 5 4 часа назад
Названы самые необходимые лекарства в пандемию
Фото: Lenta.ru
Чтобы помочь себе и близким до прихода врача в период пандемии, нужно держать дома аптечку с необходимыми лекарствами: аспирином, антибиотиками и ацикловиром, сообщила врач-терапевт Людмила Лапа. Ее слова передает телеканал «Звезда».
Она также добавила, что при первых симптомах необходимо вызвать врача. До его прихода можно принять аспирин, а для поддержки иммунной системы в аптечке должен быть изопринозин.
С антибиотиками следует быть осторожнее, добавила она.

«Прежде чем принимать их, необходимо проконсультироваться со врачом»,

— сказала Лапа.
Однако, по ее словам, главный препарат против вирусов — ацикловир.
Врач также посоветовала оставаться дома при первых признаках недомогания, сократить количество встреч и обратиться за медицинской помощью.
Видео дня. Что будет, если ходить зимой без шапки
Последние новости
Россиянам предложат ежедневные конкурсы Россиянам предложат ежедневные конкурсы США расширили санкции против «Северного потока-2» США расширили санкции против «Северного потока-2» В России впервые выявили более 16 тысяч новых случаев заражения коронавирусом В России впервые выявили более 16 тысяч новых случаев заражения коронавирусом
Болезни и лекарства , ТК "Звезда"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Подтвержден длительный иммунитет после COVID-19
Подтвержден длительный иммунитет после COVID-19
«Жизнь стала похожа на квест на выживание»
«Жизнь стала похожа на квест на выживание»
Вакцину от ковид в РФ разрешили испытывать на пожилых
Вакцину от ковид в РФ разрешили испытывать на пожилых
Первую российскую вакцину от коронавируса начали тестировать на пожилых
Первую российскую вакцину от коронавируса начали тестировать на пожилых
Видео
Грубые ошибки, которые вы делаете при чистке зубов
06:15
Грубые ошибки, которые вы делаете при чистке зубов
ЗОЖ
В России выявлено 5241 новых случаев коронавируса
00:13
В России выявлено 5241 новых случаев коронавируса
Коронавирус
Названы сроки второй волны коронавируса в России
00:16
Названы сроки второй волны коронавируса в России
Коронавирус
Как понять, что ваш иммунитет дал сбой
08:10
Как понять, что ваш иммунитет дал сбой
ЗОЖ
Названы лекарства, которые не помогают при COVID
03:18
Названы лекарства, которые не помогают при COVID
Коронавирус Болезни и лекарства
Как COVID влияет на внутренние органы
02:17
Как COVID влияет на внутренние органы
Коронавирус
Привычки, которые гробят зрение
09:23
Привычки, которые гробят зрение
ЗОЖ
10 простых тестов, чтобы измерить свою силу
08:19
10 простых тестов, чтобы измерить свою силу
ЗОЖ
Как распознать рак груди на ранней стадии
06:05
Как распознать рак груди на ранней стадии
Болезни и лекарства
Попова оценила ситуацию с коронавирусом в России
00:25
Попова оценила ситуацию с коронавирусом в России
Коронавирус
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение