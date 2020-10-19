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Российский врач перечислил причины потери обоняния 

Lenta.ru и ещё 3 36 минут назад
Российский врач перечислил причины потери обоняния
Фото: Lenta.ru
Потеря обоняния может быть симптомом различных болезней, и не стоит сразу связывать ее с заражением коронавирусом. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал врач высшей категории, отоларинголог, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.
По его словам, аносмия — временная утрата способности чувствовать запахи — характерна для простудных заболеваний полости носа, таких как острый или хронический ринит. При воспалении слизистой носа, верхних отделов полости носа обоняние сначала снижается, а потом пропадает вовсе.

«И в случае ОРЗ, и при коронавирусной инфекции аносмия проходит, с одной лишь разницей — при COVID-19 восстановление обоняния происходит гораздо медленнее», — уточнил лор.

При этом он призвал при появлении этого симптома и изменении вкусового восприятия первым делом исключить инфицирование коронавирусом. Достоверным исследованием на наличие коронавируса считается ПЦР-диагностика или анализ крови, напомнил специалист.
Если анализы на коронавирус окажутся отрицательными, а обоняние и вкус не восстановятся, необходимо обратиться к врачу, который назначит лечение. «Только он может назначить правильные лекарственные препараты. В том числе это могут быть гормональные препараты. Доктор точно говорит, сколько раз в день и сколько дней использовать препарат», — пояснил отоларинголог. Зайцев призвал россиян не заниматься самолечением из-за риска развития последствий для здоровья.
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Болезни и лекарства , Владимир Зайцев , ИА Sputnik
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