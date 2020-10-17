Назван неожиданный симптом скорого инфаркта

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Изменение цвета языка может указывать на приближение инфаркта, сообщает Express со ссылкой на кардиологов.

Как отмечает доктор Тяньхуэй Юань из больницы Гуанчжоуского университета китайской медицины, микроорганизмы, находящиеся на языке, могут помочь диагностировать сердечную недостаточность.

"Язык пациентов с хронической сердечной недостаточностью выглядит совершенно иначе, чем у здоровых людей", — подчеркнула специалист.

По ее словам, здоровый язык имеет бледно-красный цвет с бледно-белым налетом. У пациентов с сердечной недостаточностью язык красного цвета с желтым налетом, и его внешний вид меняется по мере того, как болезнь прогрессирует.