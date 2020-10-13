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Самые смертельные болезни для россиян 

Елизавета Назарова 6 часов назад
Самые смертельные болезни для россиян
Фото: depositphotos.com
Место жизни человека может сильно влиять на его здоровье. Речь идет об иммунитете, экологии, сезонных заболеваниях и уровне медицины. "Рамблер" рассказывает, от каких болезней умирает больше всего россиян.

Болезни сердца и сосудов

Около половины россиян, которые скончались от болезней, умерли от заболеваний сердца и сосудов. В эту категорию входят инфаркт, инсульт и другие сердечные приступы, а также сердечная недостаточность и пороки сердца. По данным ВОЗ, сердечно-сосудистые заболевания являются самой распространенной причиной смерти не только в России, но и в мире. Так, за 2016 год во всем мире 85% смертей произошли в результате сердечных приступов.

Онкология

Вторым по количеству смертей заболеванием является онкология. Больше всего россиян умирали из-за рака печени и других органов пищеварительной системы. Основная проблема заключается в поздней диагностике, так как люди не начинают проходить обследования после появления первых симптомов.

Болезни органов пищеварения

На третьем месте по смертности оказались болезни органов пищеварения. Нет данных о том, какие конкретно болезни были наиболее смертельными, так как в эту категорию входит много недугов, начиная от гастрита и заканчивая циррозом печени и колитом.
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