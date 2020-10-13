Названо заболевание, вызывающее сухость во рту

Сухость во рту и жжение в верхней части горла вполне могут быть симптомами серьерзного заболевания, например, сахарного диабета.
Врачи отметили, что сухость во время диабета появляется из-за снижения оттока слюны на фоне высокого уровня сахара в крови.
Обратить внимание также стоит на частые позывы к мочеиспусканию, неутолимая жажда или долгое заживление ран.
Сухость в полости рта зачастую говорит о наличии кариеса или заболевании десен. Этот же симптом может быть спровоцирован приемом лекарств, а также нервным состоянием или обезвоживанием.
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