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Названо скрывающееся за сухостью во рту заболевание 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Названо заболевание, вызывающее сухость во рту
Фото: depositphotos
Сухость во рту и жжение в верхней части горла вполне могут быть симптомами серьерзного заболевания, например, сахарного диабета.
Врачи отметили, что сухость во время диабета появляется из-за снижения оттока слюны на фоне высокого уровня сахара в крови.
Обратить внимание также стоит на частые позывы к мочеиспусканию, неутолимая жажда или долгое заживление ран.
Сухость в полости рта зачастую говорит о наличии кариеса или заболевании десен. Этот же симптом может быть спровоцирован приемом лекарств, а также нервным состоянием или обезвоживанием.
Ранее "Рамблер" сообщал о том, как связаны кофе и диабет.
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