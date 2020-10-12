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Что такое алкогольный гепатит 

Александра Нечаева 3 часа назад
Что такое алкогольный гепатит
Фото: Depositphotos
Воздействие токсинов, содержащихся в алкоголе, на клетки печени приводит в итоге к ее воспалению. Это состояние медики называют алкогольным гепатитом. Чем чревато заболевание и как вовремя его распознать, рассказывает «Рамблер».
Алкогольный гепатит развивается очень медленно и практически всегда остается незамеченным. Чревато это тем, что заболевание в итоге перерастает в цирроз печени.
Чтобы избежать весьма неприятных последствий, следует, разумеется, в первую очередь пересмотреть свой образ жизни. А также обратить внимание на некоторые симптомы.
Различные нарушения работы пищеварительной системы сопровождают развитие алкогольного гепатита практически всегда. Если вы часто отмечаете такие признаки, как тошнота, потеря аппетита, вздутие живота, нарушение стула, это веский повод обратиться к врачу.
Когда болезнь начинает набирать обороты, человек может чувствовать слабость и быстро утомляться. На этой же стадии часто начинают отмечать желтушность кожных покровов (из-за попадания в кровь билирубина).
Прогрессирующее заболевание характеризуется увеличением и болями в печени, также из видимых признаков стоит отметить внезапно увеличившийся в размерах живот (из-за нарушения функции печени возникает скопление жидкости).
Помочь победить заболевание возможно, своевременно обратившись к врачу и отказавшись от алкоголя. Если этого не сделать, алкогольный гепатит в итоге перейдет в цирроз, который, в свою очередь, может привести к летальному исходу.
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