Обостряются ли другие чувства, если теряешь слух

Бекка Мальстрём живет в США, она потеряла слух в сознательном возрасте, но это не сломило ее. Девушка активно ведет социальные сети, где часто показывает, как общается со своей собакой при помощи языка жестов. Кстати, та ее отлично понимает.

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В какой-то момент девуше до жути надоело, что ее постоянно спрашивают, обострились ли другие органы чувств после потери слуха. Бекка решила записать остроумный ответ. "Рамблер" тоже задался этим вопросом и нашел ответ, правда, у врачей.

Бекка сняла ролик, в котором обратилась к своим зрителям на языке жестов.

"Ни вкусовые ощущения, ни обоняние у меня не обострились, зато чувство юмора значительно улучшилось. Серьёзно, оно просто потрясающее. Еще в последнее время очень обострилось ощущение надвигающегося конца. Моя тревожность прямо до небес взлетела. Правда, что-то мне подсказывает, что это не связано с потерей слуха".

Пользователи Twitter пришли в восторг от такого ответа. Не так часто встретишь человека, который даже в сложной ситуации может посмеяться над собой! Но что по этому поводу говорят врачи?

Широко известное утверждение о том, что при потере одного из органов восприятия, другие начинают работать лучше, не всегда верно. Например, люди, утратившие зрение в детстве, как правило, различают более широкий спектр звуков. Но происходит это лишь по той причине, что они раньше начинают концентрироваться на звуках.