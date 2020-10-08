Обостряются ли другие чувства, если теряешь слух

Бекка Мальстрём живет в США, она потеряла слух в сознательном возрасте, но это не сломило ее. Девушка активно ведет социальные сети, где часто показывает, как общается со своей собакой при помощи языка жестов. Кстати, та ее отлично понимает.
Фото: depositphotosdepositphotos
В какой-то момент девуше до жути надоело, что ее постоянно спрашивают, обострились ли другие органы чувств после потери слуха. Бекка решила записать остроумный ответ. "Рамблер" тоже задался этим вопросом и нашел ответ, правда, у врачей.
Бекка сняла ролик, в котором обратилась к своим зрителям на языке жестов.
"Ни вкусовые ощущения, ни обоняние у меня не обострились, зато чувство юмора значительно улучшилось. Серьёзно, оно просто потрясающее. Еще в последнее время очень обострилось ощущение надвигающегося конца. Моя тревожность прямо до небес взлетела. Правда, что-то мне подсказывает, что это не связано с потерей слуха".
Пользователи Twitter пришли в восторг от такого ответа. Не так часто встретишь человека, который даже в сложной ситуации может посмеяться над собой! Но что по этому поводу говорят врачи?
Широко известное утверждение о том, что при потере одного из органов восприятия, другие начинают работать лучше, не всегда верно. Например, люди, утратившие зрение в детстве, как правило, различают более широкий спектр звуков. Но происходит это лишь по той причине, что они раньше начинают концентрироваться на звуках.
Человеку свойственно компенсировать потерю одного чувства за счет оставшихся, однако это происходит не автоматически, а скорее путем долгих тренировок.