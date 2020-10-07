Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Игры
Еще

Россиян предупредили о новых опасных штаммах гриппа

Мир новостей
2 часа назад
Депутат Госдумы, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заявил, что в сезон респираторных заболеваний, кроме коронавируса, россияне столкнутся с 3 опасными штаммами гриппа. При этом Москва станет самым уязвимым городом.
Онищенко подчеркнул, что власти как следует подготовились к грядущему сезону простуд, закупив необходимое количество вакцин. Так, государство предоставит противогриппозные препараты для учащихся школ, педагогов и врачей, а работники сферы торговли и журналисты должны быть обеспечены вакцинами от работодателей.
Геннадий Онищенко выразил уверенность, что вакцинация от гриппа поможет справиться и с коронавирусом. Когда власти и врачи сумеют снизить заболеваемость гриппом, то смогут больше сил бросить на борьбу с коронавирусной инфекцией.
В то же время Онищенко акцентировал внимание на том, что средства индивидуальной защиты должны быть более доступными для населения.
Болезни и лекарства,Геннадий Онищенко,Роспотребнадзор,Госдума,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидео
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы
Игры
Игровые новости и видеоИгры онлайнКиберспорт
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители