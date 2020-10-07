Россиян предупредили о новых опасных штаммах гриппа

Депутат Госдумы , бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заявил, что в сезон респираторных заболеваний, кроме коронавируса, россияне столкнутся с 3 опасными штаммами гриппа. При этом Москва станет самым уязвимым городом.

Онищенко подчеркнул, что власти как следует подготовились к грядущему сезону простуд, закупив необходимое количество вакцин. Так, государство предоставит противогриппозные препараты для учащихся школ, педагогов и врачей, а работники сферы торговли и журналисты должны быть обеспечены вакцинами от работодателей.

Геннадий Онищенко выразил уверенность, что вакцинация от гриппа поможет справиться и с коронавирусом. Когда власти и врачи сумеют снизить заболеваемость гриппом, то смогут больше сил бросить на борьбу с коронавирусной инфекцией.