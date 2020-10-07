Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Россиянам раскрыли план действий при симптомах ОРВИ 

Lenta.ru 6 часов назад
Россиянам раскрыли план действий при симптомах ОРВИ
Фото: Варвара Гертье / РИА Новости
В случае появления симптомов ОРВИ необходимо как можно скорее сделать тест на коронавирус и самоизолироваться. План действий при подозрении на вирусное заболевание раскрыла заведующая терапевтическим отделением израильской больницы «Асаф А Рофе», врач-инфекционист Галина Гольцман в интервью РИА Новости.
Речь идет о таких признаках недомогания, как кашель, высокая температура и потеря обоняния.

«Самоизолируйтесь и сдавайте анализ — дома или езжайте на личной машине на специальный пункт проверки. До того момента, пока не получен ответ, необходимо оставаться в изоляции», — призвала Гольцман.

При этом гражданам, у которых начались проблемы с дыханием и появились другие признаки воспаления легких, необходимо сразу обратиться в больницу.
Если результат теста на COVID-19 покажет отрицательный результат, а у заболевшего не было контактов с заразившимися коронавирусом, он может лечиться, как обычно — ему необходим покой, теплое питье, жаропонижающие, желательно на основе парацетамола. Такое же лечение рекомендуется и тем, у кого тест на коронавирус показал положительный ответ, однако симптомы выражены слабо.
Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что у людей, переболевших сезонным ОРВИ, может появиться иммунитет ко многим коронавирусам, в том числе и к SARS-CoV-2. При этом пока непонятно, насколько эффективен такой приобретенный иммунитет.
За последние сутки в России зафиксировали самый большой с мая прирост новых случаев коронавируса: COVID-19 выявили у 11 615 человек. Всего с начала пандемии в стране зафиксировали 1 237 504 случая коронавируса, из них 21 663 летальных исхода, выздоровели 988 576 человек.
Видео дня. Почему нельзя сидеть в позе «нога на ногу»
Последние новости
В России выявили 11,1 тысячи новых случаев заражения коронавирусом В России выявили 11,1 тысячи новых случаев заражения коронавирусом Собянин ответил на вопросы об ограничениях из-за коронавируса Собянин ответил на вопросы об ограничениях из-за коронавируса Обновлена статистика по зараженным коронавирусом в Москве Обновлена статистика по зараженным коронавирусом в Москве
Комментарии
Болезни и лекарства , Роспотребнадзор , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
России грозит режим полной самоизоляции
России грозит режим полной самоизоляции
Какой алкоголь укрепляет иммунитет
Какой алкоголь укрепляет иммунитет
Володина обозначила пик по заболеваемости ковид
Володина обозначила пик по заболеваемости ковид
11 615 новых случаев коронавируса выявлено в России
11 615 новых случаев коронавируса выявлено в России
Видео
Грубые ошибки, которые вы делаете при чистке зубов
06:15
Грубые ошибки, которые вы делаете при чистке зубов
ЗОЖ
В России выявлено 5241 новых случаев коронавируса
00:13
В России выявлено 5241 новых случаев коронавируса
Коронавирус
Названы сроки второй волны коронавируса в России
00:16
Названы сроки второй волны коронавируса в России
Коронавирус
Что нужно знать людям с отрицательным резус-фактором
02:34
Что нужно знать людям с отрицательным резус-фактором
ЗОЖ
Названы продукты, сберегающие здоровье печени
06:06
Названы продукты, сберегающие здоровье печени
ЗОЖ
Почему нельзя сидеть в позе «нога на ногу»
05:20
Почему нельзя сидеть в позе «нога на ногу»
ЗОЖ
Зачем тратить время на диспансеризацию
06:12
Зачем тратить время на диспансеризацию
ЗОЖ
Как надежно защитить дом от коронавируса
10:41
Как надежно защитить дом от коронавируса
Коронавирус
Названы признаки скрытых болезней кишечника
06:04
Названы признаки скрытых болезней кишечника
Болезни и лекарства
Раскрыт новый опасный симптом коронавируса
00:33
Раскрыт новый опасный симптом коронавируса
Коронавирус
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение