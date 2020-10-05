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Раскрыта причина появления неизлечимого рака 

Lenta.ru 2 часа назад
Раскрыта причина появления неизлечимого рака
Фото: Lenta.ru
Ученые Калифорнийского университета в Сан-Франциско раскрыли причину, почему эффективные методы лечения рака становятся бесполезными, если метастазы проникают в печень. О механизме, делающим излечимые опухоли смертельно опасными, сообщается в статье, опубликованной в журнале Science Immunology.
Исследователи выяснили, что печень играет важную роль в регулировании иммунитета, а значит, определяет эффективность иммунотерапии рака с помощью ингибиторов контрольных точек. Контрольные точки — это механизм, отвечающий за подавление аутоиммунных процессов, однако он же сдерживает иммунные клетки в борьбе против опухолей.
Раковые клетки могут производить соединения PD-L1, которые отключают регуляторные Т-клетки и подавляют иммунный ответ против опухолей. Некоторые ингибиторы контрольных точек направлены против связывания PD-L1 с PD-1, который представляет собой мембранный белок и является контрольной точкой. Появление метастазов в печени, через которую проходит большое количество крови, способствует дисфункции противоопухолевого иммунитета.
Ученые определили регуляторные пути, которые делают иммунотерапию неэффективной, и выяснили, что исправить эту ситуацию можно с помощью блокирования контрольной точки PD-1 одновременно с уменьшением количества регуляторных Т-клеток (Treg), подавляющих иммунитет. Эксперименты с мышами показали, что печень можно использовать для «переобучения» иммунной реакции против различных раковых заболевания.
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