Ребенок заразился пневмонией от домашнего хомяка

Специалисты отмечают, что подобные случаи — очень редкие.

10-летний мальчик заразился эозинофильной пневмонией от домашнего хомяка. Врачам потребовался не один месяц, чтобы диагностировать заболевание. Чаще всего оно сопровождается кашлем, лихорадкой, одышкой и ночной потливостью.

Подобные симптомы наблюдались у ребенка из Великобритании, при этом два месяца врачи пытались установить характер заболевания. Выяснилось, что незадолго до его первых признаков мальчик играл с домашним хомяком. Именно он и передал малышу эозинофильную пневмонию. При этом недуге происходит накопление эозинофилов (разновидность лейкоцитов) в легочных альвеолах. На протяжении года ребенок боролся с болезнью, после чего пошел на поправку. Специалисты отмечают, что подобные случаи заражения от домашних грызунов — очень редкие.

К слову, некоторое время назад ученые выяснили, кто сильнее страдает из-за потери питомца — мальчики или девочки. А ранее девочка придумала оригинальный способ уговорить родителей завести кота. Незадолго до этого многодетная мама завела 245 животных и лишилась детей.