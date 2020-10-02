Врач перечислил ошибки в лечении простуды

Врач и телеведущий Евгений Комаровский перечислил несколько ошибок, которые допускают родители при лечении простуды у детей. Он разобрал их на примере письма одной из зрительниц. Ролик опубликован на YouTube-канале доктора.

Врач отметил, что часто родители, получив назначение врача, не знают диагноза их ребенка.

«Начинать надо не с фразы "нам назначили лечение", начинать надо с фразы "нам поставили диагноз". Если диагноза нет, а лечение есть, это очень странно», — подчеркнул Комаровский.

Он также обратил внимание на то, что при вирусных инфекциях пик выработки естественного интерферона приходится на третий или четвертый день болезни, после чего происходит улучшение состояния. На пятый и шестой день продуцируются антитела, поэтому обычно выздоровление происходит на седьмой день, добавил доктор.

«Промывать носик, тепло одеть, сделать все, чтобы ребенок дышал чистым прохладным воздухом с нормальной влажностью. И тогда организм ребенка сам справится», — порекомендовал Комаровский.

Врач добавил, что его коллеги часто назначают лекарства, потому что не хотят связываться с потенциально скандальными родителями.

«Наши дети, они такие классные, такие здоровые. Они ухитряются выздоравливать после виферонов, цефтриаксонов, необоснованных госпитализаций, после банок и горчичников, после того, как вы им парите ноги, держите их в жаре, не гуляете, заставляете жрать черт знает что. Проявляете свою любовь едой и одеждой, а не спортом, закаливанием и плаванием»,

— подчеркнул Комаровский и призвал родителей брать на себя ответственность за здоровье детей.