Названы признаки скрытых болезней кишечника 

Смотрите видео и узнайте, как понять, что у вас есть проблемы с кишечником. Даже если вы никогда не страдали вздутием, метеоризмом, болезненностью в области живота, расстройствами желудка, это вовсе не означает, что ваш кишечник здоров. Зачастую он никак не сигнализирует о неполадках, поэтому многие болезни выявляются уже на серьёзных стадиях. Как заподозрить, что у вас есть заболевания кишечника, расскажет ролик.