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Названы 5 признаков алкоголизма 

Свободная пресса 2 часа назад
Названы 5 признаков алкоголизма
Фото: Depositphotos
Врач-психиатр и нарколог Дмитрий Кубарев назвал пять признаков алкогольной зависимости.
Как сообщает газета «Вечерняя Москва», Кубарев отметил, что алкоголизм формируется не сразу.
По его словам, первым признаком алкогольной зависимости считается патологическое влечение к выпивке. Это некоторое предвкушение процесса алкоголизации. Независимый человек не ищет повода выпить.
Второй признак — это потеря памяти. Ближе к концу застолья зависимый человек забывает факты, и наутро ему приходится восстанавливать память.
Третий признак — это похмелье. Это признак второй стадии алкоголизма.
Четвертый признак — это изменения в характере и поведении.
И пятый признак — это желание выпить так, чтобы этого никто не видел.
Как пояснил доктор, для алкоголиков характерны перепады настроения, агрессия, гневливость в адрес близких, которые являются для него врагами, поскольку они следят и не дают спокойно выпить.
Врач также отметил, что человеку очень тяжело признать себя алкоголиком, а родственникам трудно признать алкоголика в близком человеке. По словам медика, противоалкогольные капли, которые жены алкоголиков подливают мужьям в еду, не помогают, поэтому надо обращаться к специалистам.
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