Названы самые опасные виды рака в России 

Исследователи выявили виды рака, от которых чаще всего умирают россияне, а также регионы страны, где проблемы с онкологической помощью стоят наиболее остро. Статистические данные опубликованы на сайте исследований фонда «Нужна помощь» в рамках проекта «Если быть точным».

Материал рассказывает о заболеваемости и смертности от рака в 2019 году. По словам авторов проекта, увеличение продолжительности жизни людей с онкологией — одна из главных целей по борьбе с данным заболеванием в мире.

«Злокачественные новообразования (ЗНО) — наиболее опасные: они являются второй причиной смертности как в России, так и во всем мире»,

— говорится в исследовании.

Каждый год от онкологии умирает более 150 тысяч мужчин и 130 тысяч женщин, а также около тысячи детей и подростков до 17 лет. Всего за 2019 год от злокачественных опухолей скончались более 294 тысяч человек. Всего же о своем диагнозе на конец прошлого года знали около 4 миллионов жителей страны.

На протяжении пяти лет самым смертельным видом онкологического заболевания остается рак органов дыхания. За 2019 год от него скончались 50 тысяч россиян.

Также по причине онкологии в 2019 году 35 процентов пациентов среди взрослого населения стали инвалидами.

На протяжении последних шести лет самым распространенным видом онкологии среди пациентов, состоявших на учете в специализированных клиниках является рак груди. По состоянию на 2019 год 718 тысяч 703 пациента с подобным диагнозом лечились в онкоцентрах.

Далее по распространенности следуют кожные онкологии, рак тела матки, предстательной железы и ободочной кишки.

Рак кожи за 2019 год стал самым выявляемым видом онкологии у россиян обоих полов. Среди других видов заболеваний наиболее выявляемым у мужчин за прошедший год стал рак легких, у женщин — рак молочной железы. У детей до 17 лет чаще находили рак крови.

Изучив ряд факторов (отношение смертности к заболеваемости по пяти видам рака, от которых чаще всего умирают пациенты, финансирование лечения и так далее), исследователи назвали регионы, где проблема онкологической помощи носит наиболее выраженный характер. По их мнению, это Республика Алтай, Дагестан, Северная Осетия, Калмыкия, Чечня, Адыгея и Ленинградская область.

Меньше всего проблем в Красноярском крае, Томской области, на Камчатке и Сахалине.

На оказание помощи онкбольным из средств общего медицинского страхования (ОМС) за прошлый год потрачено чуть более 200 миллиардов рублей. На современные препараты (таргетные, иммунопрепараты, гормоны и их антогонисты) для одного пациента государство за 2019 год выделило в среднем 20 тысяч рублей, утверждается в исследовании.