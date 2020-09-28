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Названы необычные симптомы приближающегося инсульта 

Мира Маркина 2 часа назад
Названы необычные симптомы приближающегося инсульта
Фото: depositphotos.com
Невролог Рустем Гайфутдинов назвал необычные симптомы, сигнализирующие о приближающемся инсульте. Об этом сообщает URA.ru.
Медик подчеркнул, что нарушение равновесия, расстройство речи и асимметрия лица — не единственные признаки инсульта.
К примеру, надвигающийся микроинсульт может заявить о себе посредством сильной головной боли с рвотой, заторможенностью, двоением в глазах, нарушением координации и высоким давлением. Вдобавок к этому у некоторых пациентов встречается онемении в области щек, языка и кистей рук.
По словам врача, при таких симптомах необходимо как можно скорее обратиться к специалисту, поскольку они могут стать предвестниками настоящего инсульта.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что врач рассказал о способе, снижающем риск рака и инсульта.
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Болезни и лекарства , РИА Ura.ru
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