Названы необычные симптомы приближающегося инсульта 

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Невролог Рустем Гайфутдинов назвал необычные симптомы, сигнализирующие о приближающемся инсульте. Об этом сообщает URA.ru.

Медик подчеркнул, что нарушение равновесия, расстройство речи и асимметрия лица — не единственные признаки инсульта.

К примеру, надвигающийся микроинсульт может заявить о себе посредством сильной головной боли с рвотой, заторможенностью, двоением в глазах, нарушением координации и высоким давлением. Вдобавок к этому у некоторых пациентов встречается онемении в области щек, языка и кистей рук.

По словам врача, при таких симптомах необходимо как можно скорее обратиться к специалисту, поскольку они могут стать предвестниками настоящего инсульта.