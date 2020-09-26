Врач рассказал, как выявить рак по состоянию ногтей 

Хирург-онколог Михаил Мяснянкин в беседе с "Пятым каналом" рассказал, как определить наличие онкологического заболевания по виду ногтей.

Он отметил, что злокачественные образования на самом деле подногтевые. Их основным признаком служат полоски разного цвета в области ногтевого ложа: от коричневого до черного. Они могут быть как единичными, так и занимать все пространство. Кроме того, врач посоветовал следить за появлением трещин или ломкости ногтей, а также кровоподтеков — в случае их обнаружения нужно обратиться к специалистам. Если лечение грибка или инфекционного поражения ногтевой пластины в течение долгого времени не привело к результатам, то также нужно обязательно посетить врача.

Онколог обратил внимание на популярность шеллака, отметив, что его нанесение вместе с использованием ультрафиолетовых ламп может повлиять на уже существующие образования на ложе ногтя и привести к онкологическим заболеваниям. Поэтому Мяснянкин предложил отказаться от такого вида покрытия и заменить его на те, для использования которых не требуется ультрафиолет.

Все вышеперечисленные признаки, как подчеркнул врач, относятся к меланоме, коварство которой заключается в том, что опухоль не всегда пигментная. Кроме того, он не исключил возможности возникновения рака кожи, саркомы мягких тканей кожи, а также плоскоклеточного рака. Однако Мяснянкин отметил, что изменения ногтевого ложа не всегда могут быть злокачественными: существует много и доброкачественных образований.