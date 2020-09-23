Что такое дисфункция яичников и чем она опасна 

Первым сигналом для беспокойства у женщин становится отсутствие менструации или изменение цикла. Ведь, как правило, это связана с какими-то патологиями. Одной из них является дисфункция яичников, о причинах и симптомах которой расскажет «Рамблер».

Прежде всего нужно понять, что же такое дисфункция яичников. Это заболевание, характеризующееся нарушением гормональной функции яичников. Эта патология проявляется либо задержкой месячных свыше 35 дней с последующим кровотечением длительностью более 7 дней, либо нерегулярными частыми менструациями, следующими друг за другом через разные промежутки времени (менее чем 21 день). Такие кровотечения называют дисфункциональными маточными кровотечениями (ДМК).

вялость, раздражительность, апатия;

анемия — бледность кожи, увеличение частоты сердечных сокращений, головная боль, сонливость, слабость, снижение аппетита, головокружение;

аменорея — отсутствие менструаций в течение шести месяцев;

нарушения в менструальном цикле;

неплановое появление из половых путей кровянистых выделений;

болезненные ощущения в животе. Симптомы дисфункции яичников:

Боли в животе при данном заболевании в большинстве случаев имеют тянущий характер, однако в некоторых случаях они могут стать острыми и распространиться на бедра и поясницу. Острая стадия дисфункции яичников характеризуется сильными схваткообразными болями. Если же заболевание перешло в хроническую стадию, то болезненные ощущения становятся тупыми, а их сила увеличивается при менструациях и физических напряжениях. Такое состояние опасно, поскольку возникает высокий риск развития гнойника в яичнике. Впоследствии он может принять внушительные размеры.

заболеваниями, передающимися половым путем;

воспалительными заболеваниями мочеполовой системы;

эндокринными расстройствами;

хронической усталостью и стрессом;

абортом или медикаментозным прерыванием беременности;

неправильно установленной в полости матки спиралью;

в результате приема лекарств, побочным эффектом которых являются нарушения менструального цикла. Основной причиной возникновения дисфункции яичников являются гормональные нарушения. Они, в свою очередь, могут вызываться следующими факторами:

Любые нарушения менструального цикла — повод для немедленного обращения к гинекологу — эндокринологу. Если игнорировать это заболевание, то оно может привести к маточным кровотечениям с анемизацией — потерей гемоглобина крови, раку молочной железы или органов малого таза. Кроме того, дисфункция яичников может стать причиной бесплодия.