Что такое дисфункция яичников и чем она опасна 

Первым сигналом для беспокойства у женщин становится отсутствие менструации или изменение цикла. Ведь, как правило, это связана с какими-то патологиями. Одной из них является дисфункция яичников, о причинах и симптомах которой расскажет «Рамблер».
Прежде всего нужно понять, что же такое дисфункция яичников. Это заболевание, характеризующееся нарушением гормональной функции яичников. Эта патология проявляется либо задержкой месячных свыше 35 дней с последующим кровотечением длительностью более 7 дней, либо нерегулярными частыми менструациями, следующими друг за другом через разные промежутки времени (менее чем 21 день). Такие кровотечения называют дисфункциональными маточными кровотечениями (ДМК).
Симптомы дисфункции яичников:
- вялость, раздражительность, апатия;
- анемия — бледность кожи, увеличение частоты сердечных сокращений, головная боль, сонливость, слабость, снижение аппетита, головокружение;
- аменорея — отсутствие менструаций в течение шести месяцев;
- нарушения в менструальном цикле;
- неплановое появление из половых путей кровянистых выделений;
- болезненные ощущения в животе.
Боли в животе при данном заболевании в большинстве случаев имеют тянущий характер, однако в некоторых случаях они могут стать острыми и распространиться на бедра и поясницу. Острая стадия дисфункции яичников характеризуется сильными схваткообразными болями. Если же заболевание перешло в хроническую стадию, то болезненные ощущения становятся тупыми, а их сила увеличивается при менструациях и физических напряжениях. Такое состояние опасно, поскольку возникает высокий риск развития гнойника в яичнике. Впоследствии он может принять внушительные размеры.
Основной причиной возникновения дисфункции яичников являются гормональные нарушения. Они, в свою очередь, могут вызываться следующими факторами:
- заболеваниями, передающимися половым путем;
- воспалительными заболеваниями мочеполовой системы;
- эндокринными расстройствами;
- хронической усталостью и стрессом;
- абортом или медикаментозным прерыванием беременности;
- неправильно установленной в полости матки спиралью;
- в результате приема лекарств, побочным эффектом которых являются нарушения менструального цикла.
Любые нарушения менструального цикла — повод для немедленного обращения к гинекологу — эндокринологу. Если игнорировать это заболевание, то оно может привести к маточным кровотечениям с анемизацией — потерей гемоглобина крови, раку молочной железы или органов малого таза. Кроме того, дисфункция яичников может стать причиной бесплодия.