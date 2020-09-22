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Россиянам поведали о симптомах, требующих срочного обращения к онкологу 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Названы симптомы, с которыми срочно нужно к онкологу
Фото: РИА "ФедералПресс"
Главный онколог Минздрава Андрей Каприн рассказал, в каких случаях следует немедленно обращаться к врачу. Повышенная температура может быть симптомом не только простуды, но и онкологии.
Каприн рассказал, что немедленное обследование у врача необходимо, если человек резко похудел без диеты, испытывает длительную слабость, а также наблюдает у себя повышенную температуру, не связанную с простудой. Кроме того, затяжной кашель тоже может считаться тревожным звонком в плане здоровья.

«Любое выделение крови, в том числе, при кашле, длительные носовые кровотечения, кровь в моче также, скорее всего, тревожные симптомы. Поэтому надо тут же идти к врачу»,

— поделился врач в своем Instagram.
Специалист добавил, что стоит следить за здоровьем близких и приводить их на обследование при любом из таких признаков, сообщает РИА «Новости».
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Болезни и лекарства , Андрей Каприн , Минздрав РФ , РИА Новости
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