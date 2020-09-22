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Раскрыта тайна древней опасной инфекции 

Анастасия Иванова 49 минут назад
Раскрыта тайна древней опасной инфекции
Фото: depositphotos
Ученые Университета Отаго раскрыли тайну распространения фрамбезией. Это тропическая инфекция кожи, костей и суставов, вызываемая спирохетой Treponema pallidum pertenue. Об этом сообщается в журнале Bioarchaeology International.
При раскопках археологического памятника Ман Бакво во вьетнамской провинции Ниньбинь исследователи нашли древние человеческие останки со следами болезни. Хотя ранее доказательств о том, что фрамбезией болели наши предки, не было.
Ученые предположили, что болезнь получила распространение при развитии сельского хозяйства. Фермеры переселялись и заражали других. Инфекция передавалась через прикосновения, чаще всего от нее болели дети.
Сейчас фрамбезия по-прежнему широко распространена в западной части Тихого океана, где от нее страдают около 30 тысяч человек.
Ранее "Рамблер" сообщал о том, какие инфекции могут разрушить вашу психику.
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