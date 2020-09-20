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О каких болезнях может рассказать состояние пяток и стоп 

Анастасия Иванова 3 часа назад
О каких болезнях могут рассказать пятки и стопы
Фото: depositphotos.com
Старость начинается не с седины, а с кожи на пятках. Это связано с тем, что на ступнях находится больше всего нервных окончаний. Поэтому именно ноги могут нам многое рассказать о состоянии нашего здоровья. «Рамблер» узнал, о развитии каких недугов могут предупреждать стопы и пятки.
Если волосы на большом пальце ноги резко выпали, это веский повод проверить сердце и сосуды. Так как это может говорить о начальных признаках атеросклероза.
Стреляющая боль в пятках свидетельствует о начале воспалительного процесса соединительной ткани или сообщает о наличии пяточной шпоры. Тем временем, полная потеря чувствительности происходит при поражениях периферической нервной системы.
Появление небольших язвочек и трещин, которые долго не заживают на пальцах или пятках, могут быть признаком сахарного диабета. А фиолетовый или синеватый цвет большого пальца ноги, если это не связано с ушибом может являться признаком плохого кровообращения в мозге.
Шишка на суставе иногда может являться первым признаком подагры. Это отложение солей вследствие неправильного обмена веществ, в частности мочевой кислоты в организме.
Плохое состояние ногтевых пластин — отслаивание, появление бугорков, наростов — может свидетельствовать о грибке. Кроме того, это может быть симптомом дефицита кальция в организме, а также проблем костной системы.
Холодные, часто влажные стопы ног независимо от погоды бывают у людей с нарушениями функции щитовидной железы, а также свидетельствовать о ревматических заболеваниях. А если ноги постоянно горят — это может быть связано с гипертонией или нарушением терморегуляторной функции.
«Золотая Маска» online: «Преступление и наказание»
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