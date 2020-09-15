Привычки, вызывающие деменцию

В основном развитию деменции способствуют два фактора — наследственность и возраст. Конечно, на них повлиять ни коим образом нельзя. Но есть и другие причины, которые замедляют мозговую активность. О них сейчас и расскажет «Рамблер».

Курение

Курящие люди более сильно подвержены риску развития деменции, в том числе болезни Альцгеймера. Это связано с тем, что в сигаретах содержится около 4700 химических соединений, некоторые из которых токсичны. Но не пугайтесь, если вы курите давно, вы еще можете бросить. Отказавшись от пагубной привычки, вы снизите риск развития слабоумия.

Пристрастие к алкоголю

Ни для кого не секрет, что употребления спиртных напитков в большом количестве наносит организму непоправимый вред. Это касается не только заболеваний печени и повышения кровеносного давления, но и, в том числе, развития деменции с вытекающей из нее потерей памяти. Тем не менее, умеренное употребление алкоголя, например, бокал красного вина в день, наоборот, положительно скажутся на мозговой активности. В этом вопросе, главное, знать меру.

Чрезмерное употребление сахара

Исследователи из Университета Бата и Королевского колледжа Лондона протестировали образцы мозга 30 человек с болезнью Альцгеймера и 30 человек без нее. Они обнаружили, что у пациентов с болезнью Альцгеймера чаще возникают проблемы с жизненно важным ферментом под названием MIF в результате гликирования. Это означало, что они впервые смогли связать высокий уровень сахара в крови с болезнью Альцгеймера.

Отказ от масла

Оливковое масло весьма полезно при умеренном употреблении, например, оно понижает воспалительные процессы, уменьшает риск сердечных болезней и депрессии, а также риск развития слабоумия. На самом деле, оливковое масло является одним из лучших продуктов для улучшения таких качеств мозга, как внимание и память.

Игнорирование заболеваний

Пациенты, которые посещают врачей, реже страдают деменцией. Это связано с тем, что болезни, приводящие к замедлению мозговой активности, такие как высокое кровяное давление, диабет и гипертония могут быть подавлены на начальном этапе. Поэтому очень важно регулярно проверяться, чтобы избегать хронических заболеваний и за счет этого снизить риск развития слабоумия.