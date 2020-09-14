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Врач рассказал, как легкий алкоголь провоцирует цирроз печени 

Мира Маркина 4 часа назад
Регулярное употребление легких спиртных напитков способно привести к развитию серьезного недуга. Подробнее об этом рассказал руководитель Центра портальной гипертензии и экстренной хирургии Гарик Манукьян.
По словам медика, алкоголь вреден всегда вне зависимости от крепости. Куда большую роль играет длительность и регулярность употребления спиртного, а не концентрация этанола. В качестве примера врач рассказал об одном из своих пациентов, который ежедневно выпивает банку джин-тоника. Вредная привычка привела к тому, что у мужчины развился цирроз печени с портальной гипертензией:

"Нет такого понятия — вредно или полезно. Любой алкоголь — это токсическое воздействие на печень. Злоупотребление может привести к этой патологии".

Особенно тяжелы, по мнению Манукьяна, пивные циррозы. Они развиваются незаметно на протяжении многих лет, а диагностируются зачастую на последней стадии.
По мнению эксперта, заболеть циррозом печени может любой человек, регулярно употребляющий алкоголь на протяжении 10 лет и более и при этом неправильно питается:

"Уберечь себя от тяжелого заболевания можно одним способом — перестать пить",

— заключил медик.
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал, какие продукты очищают печень.
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Болезни и лекарства , Видео
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