Перечислены первые симптомы рака крови 

Злокачественные заболевания кроветворной системы связаны с перерождением присутствующих в составе крови эритроцитов, тромбоцитов и лейкоцитов, при этом до конца неизвестно, в чем причина аномального процесса. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Онколог-маммолог, кандидат медицинских наук, профессор Российской академии естествознания, член Ассоциации онкологов России, врач Роман Темников перечислил одни из самых первых симптомов рака крови. Среди них оказались головные боли и головокружения, плохой аппетит, повышение температуры без причин, слабость и усталость, частые инфекции, резкая потеря веса.

На поздних стадиях недуг может проявляться тахикардией, появлением синяков на теле, плохо заживающими ранами, синюшным оттенком губ и ногтей, обмороками, судорогами, сыпью на коже, ломотой в суставах и костях.

Как пояснил специалист, неправильное питание, радиоактивное излучение, вредные химические вещества, лишний вес, вредные привычки могут привести к раку крови. При этом опасному заболеванию подвержены, как взрослые, так и дети.