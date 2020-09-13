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Перечислены первые симптомы рака крови 

Lenta.ru 4 часа назад
Перечислены первые симптомы рака крови
Фото: Lenta.ru
Злокачественные заболевания кроветворной системы связаны с перерождением присутствующих в составе крови эритроцитов, тромбоцитов и лейкоцитов, при этом до конца неизвестно, в чем причина аномального процесса. Об этом пишет «Комсомольская правда».
Онколог-маммолог, кандидат медицинских наук, профессор Российской академии естествознания, член Ассоциации онкологов России, врач Роман Темников перечислил одни из самых первых симптомов рака крови. Среди них оказались головные боли и головокружения, плохой аппетит, повышение температуры без причин, слабость и усталость, частые инфекции, резкая потеря веса.
На поздних стадиях недуг может проявляться тахикардией, появлением синяков на теле, плохо заживающими ранами, синюшным оттенком губ и ногтей, обмороками, судорогами, сыпью на коже, ломотой в суставах и костях.
Как пояснил специалист, неправильное питание, радиоактивное излучение, вредные химические вещества, лишний вес, вредные привычки могут привести к раку крови. При этом опасному заболеванию подвержены, как взрослые, так и дети.
В мае главный онколог Минздрава, академик РАН Андрей Каприн заявил, что один из распространенных симптомов развития онкологического заболевания — потеря массы тела. По его словам, это объясняется тем, что злокачественная опухоль забирает много белка. Он также призвал осторожно относиться к практике лечебного голодания, поскольку этот метод может сильно навредить.
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Болезни и лекарства , Андрей Каприн , Минздрав РФ , РАН , Комсомольская правда
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