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Врачи рассказали, чем опасна изжога 

Волгоградская правда и ещё 3 7 часов назад
Врачи рассказали, чем опасна изжога
Фото: Волгоградская правда
Першение в горле, изжога и сухой кашель могут стать признаками гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ), которая нередко приводит к онкологии пищевода.
По статистике, от ГЭРБ страдает почти каждый четвертый взрослый россиянин. При этом изменение образа жизни приводит к росту числа пациентов с таким диагнозом. Одним из факторов развития ГЭРБ стало ожирение, которое приобрело статус глобальной проблемы.
Болезнь характеризуется забросом кислоты из желудка в пищевод, что приводит к постоянному раздражению и воспалению.
Опасность заболевания заключается в сложности диагностики, при этом постепенно на фоне ГЭРБ может развиться рак пищевода.
Врачи считают, что с проблемой изжоги, которая является наиболее распространенным симптомом болезни, нужно обязательно обращаться к врачу, пишут «Известия».
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Болезни и лекарства , газета "Известия"
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