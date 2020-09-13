Врачи рассказали, чем опасна изжога 

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Першение в горле, изжога и сухой кашель могут стать признаками гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ), которая нередко приводит к онкологии пищевода.

По статистике, от ГЭРБ страдает почти каждый четвертый взрослый россиянин. При этом изменение образа жизни приводит к росту числа пациентов с таким диагнозом. Одним из факторов развития ГЭРБ стало ожирение, которое приобрело статус глобальной проблемы.

Болезнь характеризуется забросом кислоты из желудка в пищевод, что приводит к постоянному раздражению и воспалению.

Опасность заболевания заключается в сложности диагностики, при этом постепенно на фоне ГЭРБ может развиться рак пищевода.

Врачи считают, что с проблемой изжоги, которая является наиболее распространенным симптомом болезни, нужно обязательно обращаться к врачу, пишут «Известия».