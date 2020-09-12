От мужчины 25 лет скрывали смертельный диагноз 

Врачи 25 лет скрывали от ветерана ВМС США, что у него ВИЧ-инфекция, сообщило издание ABC News.

Государственные медицинские работники поставили ему диагноз в середине 90-х годов и никогда не говорили о результатах теста.

В иске, с которым мужчина из Южной Каролины обратился в суд, сказано, что он в итоге заболел СПИДом из-за того, что так и не получил лечения.

Джон Доу (имя в иске изменено из соображений конфиденциальности — Прим. ред.) сейчас получает необходимую помощь, хотя его организму нанесен большой урон из-за несвоевременного лечения: инфекция затронула и мозговую ткань.

"Он чувствует себя очень виноватым перед девушками, которые у него были в течение этих 25 лет, за нанесенный их здоровью ущерб", — сообщил адвокат пострадавшего.

Примечательно, что в 2014 году медсестра внесла информацию о результатах теста 1995 года в документацию, но так и не сообщила Джону о его заболевании. В 2015 году он сходил к другому врачу, который увидел запись о ВИЧ-положительном тесте пациента. Он спросил ветерана, знает ли тот о своей болезни, на что мужчина ответил, что ему никогда не сообщали о ней. Как отмечается в исковой жалобе, даже в этот раз доктор не поставил ему диагноз ВИЧ и не внес его в историю болезни. И только в 2018 году Джон посетил больницу в Нью-Йорке, где ему определили точный диагноз и назначили необходимое лечение.