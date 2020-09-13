Что делать, если на ступне растет шишка 

Очень часто у человека неожиданно начинает расти шишка на ноге в районе большого пальца. Эту болезнь называют халюс вальгус, что в переводе с греческого означает "отклонение большого пальца наружу". Это довольно распространенное ортопедическое заболевание, которое чаще всего поражает женщин. «Рамблер» выяснил, что делать, если вы заметили намечающееся искривление.

На развитие такой шишки влияет множество факторов, начиная из очевидных — неудобная обувь, плоскостопие и травмы, заканчивая довольно-таки неожиданными — беременность, менопауза и наследственность.

Если шишка увеличивается быстро, необходимо сократить нагрузки на ступни — перестать носить каблуки и обувь с узким носом, носить тяжести и что главное — сбросить лишний вес. Чтобы расслабить ступни, можно заняться массажем, который вполне может стать профилактикой развития заболевания.

Опасность заболевания заключается в том, что на ранних этапах шишка приносит только эстетический дискомфорт, но позже могут появиться ощущения тяжести в ногах, начинаются боли.

Поэтому как только вы ощутили первый дискомфорт в области ступни, необходимо обратиться к врачу за нестероидными противовоспалительными средствами.

Воспаление разрушает ткани, которые поддерживают кости большого пальца в нормальном положении. Поэтому воспалительный процесс необходимо купировать.

В целом, при вальгусном деформировании операция назначается только тогда, когда заболевание запущено и другие методы уже бесполезны.