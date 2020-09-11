При каких инфекциях нарушается психика

Любое инфекционное заболевание сопровождается изменениями психического состояния. Чаще всего это проявляется в виде повышенной утомляемости, нарушении сна и головных болях. Но есть заболевания, при которых наблюдаются тяжелые изменения психического состояния. О них сейчас и расскажет «Рамблер».
Прионные инфекции
Это редкие прогрессирующие дегенеративные заболевания головного мозга (и редко других органов), неизлечимые в данное время и заканчивающиеся смертью больного. Их причина состоит в том, что белок приобретает аномальную форму – прион. Известны следующие клинические формы прионных заболеваний человека:
- болезнь Крейтцфельда-Якоба;
- болезнь Герстманна-Штрауслера-Шейнкера;
- вариабельная протеаза-чувствительная прионопатия;
- фатальная бессонница и фатальная семейная бессонница;
- куру.
Наиболее выраженные психические нарушения отмечаются при болезни Крейтцфельда-Якоба. Основной симптом — тяжелая деменция с нарушением основных мозговых функций. У больного страдает речь, он не способен читать, распознавать предметы.
СПИД
ВИЧ-инфекция всегда сопровождается теми или иными нарушениями психического состояния. Наиболее выраженная симптоматика наблюдается в стадии СПИДа. Есть такое понятие, как ВИЧ-ассоциированная деменция. Психические нарушения очень разнообразны, их появление связано с тем, что ВИЧ непосредственно поражает нейроны.
Даже в доклинической стадии у пациентов с ВИЧ наблюдаются апатия, депрессия, тревожность. По мере прогрессирования заболевания симптоматика ухудшается, добавляются новые симптомы и синдромы. При отсутствии антиретровирусной терапии у пациентов развиваются галлюцинаторные психозы, паранойя, маниакально-депрессивный синдром. Нередко возникает ВИЧ-ассоциированная эпилепсия.
Сифилис
Сифилис - венерическое заболевание, поражающее все системы и органы человека. Возбудитель сифилиса - бледная трепонема - попадает в организм человека через слизистую оболочку и кожу, распространяясь по всему организму в течении нескольких часов от момента заражениия.
Иногда заболевание поражает спиной и головной мозг. На фоне поражения мозга сначала появляются раздражительность, утомляемость, снижение памяти. По мере прогрессирования болезни возникают транзиторные ишемические атаки, исходом становится деменция. Также у больных наблюдаются эпилептические припадки, бредовые идеи, галлюциноз.
Тропическая малярия
Тропическая малярия отличается от других видов тем, что при ней нет характерных для малярии озноба и усиленного потоотделения, боли в суставах и мышцах практически отсутствуют. При этом общее нарушение психического состояния связано с циркуляцией малярийного плазмодия в крови, интоксикацией и высокой температурой. Также существует церебральная форма малярии, при которой происходит непосредственное поражение головного мозга. Помрачение сознания может развиваться постепенно или наступать внезапно. При этом внешне здоровый человек неожиданно теряет сознание. Возможны эпилептические припадки, переходящие в кому.