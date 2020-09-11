При каких инфекциях нарушается психика

Любое инфекционное заболевание сопровождается изменениями психического состояния. Чаще всего это проявляется в виде повышенной утомляемости, нарушении сна и головных болях. Но есть заболевания, при которых наблюдаются тяжелые изменения психического состояния. О них сейчас и расскажет «Рамблер».

Прионные инфекции

болезнь Крейтцфельда-Якоба;

болезнь Герстманна-Штрауслера-Шейнкера;

вариабельная протеаза-чувствительная прионопатия;

фатальная бессонница и фатальная семейная бессонница;

куру. Это редкие прогрессирующие дегенеративные заболевания головного мозга (и редко других органов), неизлечимые в данное время и заканчивающиеся смертью больного. Их причина состоит в том, что белок приобретает аномальную форму – прион. Известны следующие клинические формы прионных заболеваний человека:

Наиболее выраженные психические нарушения отмечаются при болезни Крейтцфельда-Якоба. Основной симптом — тяжелая деменция с нарушением основных мозговых функций. У больного страдает речь, он не способен читать, распознавать предметы.

СПИД

ВИЧ-инфекция всегда сопровождается теми или иными нарушениями психического состояния. Наиболее выраженная симптоматика наблюдается в стадии СПИДа. Есть такое понятие, как ВИЧ-ассоциированная деменция. Психические нарушения очень разнообразны, их появление связано с тем, что ВИЧ непосредственно поражает нейроны.

Даже в доклинической стадии у пациентов с ВИЧ наблюдаются апатия, депрессия, тревожность. По мере прогрессирования заболевания симптоматика ухудшается, добавляются новые симптомы и синдромы. При отсутствии антиретровирусной терапии у пациентов развиваются галлюцинаторные психозы, паранойя, маниакально-депрессивный синдром. Нередко возникает ВИЧ-ассоциированная эпилепсия.

Сифилис

Сифилис - венерическое заболевание, поражающее все системы и органы человека. Возбудитель сифилиса - бледная трепонема - попадает в организм человека через слизистую оболочку и кожу, распространяясь по всему организму в течении нескольких часов от момента заражениия.

Иногда заболевание поражает спиной и головной мозг. На фоне поражения мозга сначала появляются раздражительность, утомляемость, снижение памяти. По мере прогрессирования болезни возникают транзиторные ишемические атаки, исходом становится деменция. Также у больных наблюдаются эпилептические припадки, бредовые идеи, галлюциноз.

Тропическая малярия