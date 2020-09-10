Чем опасен дивертикулит и как его избежать 

Дивертикулит — это воспаление дивертикул, которое крайне негативным образом отражается на работе кишечника. Дивертикулы, в свою очередь, это "мешочки", образующиеся в стенке кишечника, когда та начинает ослабевать.
"Рамблер" выяснил, какие симптомы сигнализируют о развитии дивертикулита, почему его нельзя запускать и что делать для профилактики болезни.
Когда дивертикулы воспаляются, проявляются следующие симптомы:
- резкая или постепенно нарастающая боль в левой нижней части живота
- повышение температуры
- тошнота
- спазмы внизу живота
- озноб
- запор или диарея
- в некоторых случаях ректальное кровотечение
Примерно в четверти случаев дивертикулит грозит серьезными осложнениями.
Абсцесс возникает из-за скопления гноя в дивертикуле. Если микроорганизмы из гнойного очага попадут в кровь, они могут вызвать сепсис, который приведет к летальному исходу.
Разрыв воспаленной дивертикулы провоцирует перитонит, вследствие которого содержимое кишечника оказывается в брюшной полости.
Кроме того, дивертикулит может привести к непроходимости кишечника и к кишечному свищу.
Чтобы избежать недуга медики рекомендуют регулярно заниматься спортом, включить в ежедневный рацион клетчатку, выпивать достаточное количество жидкости в течение дня, а также бросить курить, — по статистике у курильщиков дивертикулы появляются чаще и раньше, чем у тех, кто не страдает от вредной привычки.