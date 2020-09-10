Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Найден вирус, способный остановить эпидемию гриппа 

РИА Новости и ещё 3 1 час назад
Найден вирус, способный остановить эпидемию гриппа
Фото: РИА Новости
Американские ученые выяснили, что риновирус, проявляющийся как обычная простуда, может блокировать вирус гриппа А. Результаты исследования опубликованы в журнале The Lancet Microbe.
Риновирусная инфекция — одна из разновидностей ОРВИ, самого распространенного сезонного заболевания. Чаще всего она проявляется в виде обычного насморка, который сохраняется от пяти дней до двух недель. В народе ее называют простудой.
Проанализировав клинические данные и проведя эксперименты на культурах клеток, ученые из Медицинской школы Йельского университета в Нью-Хейвене пришли к выводу, что риновирус препятствует распространению вируса гриппа А.
Явление интерференции вирусов, когда один патоген подавляет репродукцию другого, известно давно, но для этой пары возбудителей инфекций оно описано впервые.
Поводом для исследования послужили сообщения о том, что во время пандемии 2009 года в некоторых европейских странах распространение вируса гриппа H1N1 замедлилось осенью, с началом сезонных простуд.
Авторы проанализировали результаты ПЦР-тестирования взрослых пациентов Йельской университетской больницы за три зимних сезона: 2016–2017, 2017–2018 и 2018–2019 годов. Тестирование проводилось с помощью мультиплексной ПЦР-панели, разработанной в лаборатории больницы и детектирующей десять типов вирусов: риновирус, вирусы гриппа типа А и В, респираторно-синцитиальные вирусы типа А и В, вирусы парагриппа 1,2 и 3, человеческие метапневмовирусы и аденовирус.
Для исследования отобрали 13 707 результатов. Вирус гриппа А и риновирус встречались в сопоставимых количествах: 922 и 982 соответственно, однако, к удивлению исследователей, оба вируса одновременно обнаружились только в 12 образцах.
Ученые проверили механизм взаимодействия двух вирусов на первичных культурах эпителия дыхательных путей, полученных от здоровых доноров. Культуры инфицировали риновирусом HRV-01A, а через три дня — вирусом гриппа А штамма H1N1, подсвеченным флуоресцентным белком. Ответ клеток на инфекцию и репликацию вируса гриппа А в присутствии риновируса регистрировали с помощью ОТ-ПЦР и микроскопии.
Как обнаружилось, через 72 часа после введения риновируса иммунный ответ организма на него достигал максимума. При этом активировались четыре интерферон-стимулируемых гена ISG, кодирующих молекулы, которые блокируют вирус гриппа А.
В итоге в клетках, инфицированных вирусом гриппа А после риновируса, репликация вируса гриппа была в 15 раз ниже, чем в клетках, инфицированных только вирусом гриппа. Результаты эксперимента показали, что уровень подавления вируса гриппа А при предварительном заражении риновирусом такой же, как после обработки клеток интерфероном.
Авторы заключают, что риновирусная инфекция блокирует распространение вируса гриппа А в клетках эпителия верхних дыхательных путей и это надо учитывать при назначении лечения и разработке стратегий борьбы с сезонными эпидемиями. Они также считают, что пандемия гриппа H1N1 2009 года остановилась благодаря сезонной эпидемии риновирусной инфекции.
Видео дня. Как выявить у себя болезни сердца
Последние новости
Стало известно о реакции жены Ефремова на приговор Стало известно о реакции жены Ефремова на приговор Добровинский рассказал, как Ефремов мог избежать тюрьмы Добровинский рассказал, как Ефремов мог избежать тюрьмы Лоза прокомментировал приговор "бездарному" Ефремову Лоза прокомментировал приговор "бездарному" Ефремову
Комментарии
Болезни и лекарства
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как месяц рождения влияет на то, сколько вы проживете
Как месяц рождения влияет на то, сколько вы проживете
Как витамин D связан с преждевременной смертью
Как витамин D связан с преждевременной смертью
Врач из США высказалась о российской вакцине
Врач из США высказалась о российской вакцине
Назван частый симптом появления рака кишечника
Назван частый симптом появления рака кишечника
Видео
Грубые ошибки, которые вы делаете при чистке зубов
06:15
Грубые ошибки, которые вы делаете при чистке зубов
ЗОЖ
В России выявлено 5241 новых случаев коронавируса
00:13
В России выявлено 5241 новых случаев коронавируса
Коронавирус
Названы сроки второй волны коронавируса в России
00:16
Названы сроки второй волны коронавируса в России
Коронавирус
Названы гормоны, которые мешают нам худеть
05:46
Названы гормоны, которые мешают нам худеть
ЗОЖ
Как за 3 минуты узнать, что вам грозят болезни сердца
06:08
Как за 3 минуты узнать, что вам грозят болезни сердца
Болезни и лекарства
Как заподозрить у себя болезнь сердца
06:08
Как заподозрить у себя болезнь сердца
Болезни и лекарства
Продукты, из-за которых появляются камни в почках
06:09
Продукты, из-за которых появляются камни в почках
Болезни и лекарства
Названы опасные последствия храпа
06:11
Названы опасные последствия храпа
ЗОЖ
Стало известно о новой жертве бубонной чумы
00:39
Стало известно о новой жертве бубонной чумы
Болезни и лекарства
У коронавируса нашли мутацию, повышающую заразность
00:22
У коронавируса нашли мутацию, повышающую заразность
Коронавирус
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение