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Названы первые признаки начинающегося слабоумия 

Анастасия Иванова 4 часа назад
Названы первые признаки начинающегося слабоумия
Фото: depositphotos.com
К одному из основным признаков начинающейся деменции относят немотивированные перепады настроения и приступы внезапной агрессии. Об это сообщает британский онлайн-портал Express.co.uk.
Слабоумие характеризуется прогрессирующим с разной скоростью снижением функций мозга и приводит к одному из самых распространенных дегенеративных заболеваний — болезни Альцгеймера. Врачи считают одним из ранних признаков недуга ухудшение краткосрочной памяти.
Специалисты также назвали еще один характерный симптом — человек начинает класть вещи в непривычные для них места. Например, пульт от телевизора — в морозилку, а утюг — в духовку.
Отмечается, что пациенты, еще не подозревая о болезни, становятся пассивнее обычного. К тому же, у людей с прогрессирующей деменцией снижается способность к критическому мышлению и адекватному восприятию себя.
Ранее «Рамблер» писал о том, что определена причина высокой продолжительности жизни.
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