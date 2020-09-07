Названы первые признаки начинающегося слабоумия 

К одному из основным признаков начинающейся деменции относят немотивированные перепады настроения и приступы внезапной агрессии. Об это сообщает британский онлайн-портал Express.co.uk.

Слабоумие характеризуется прогрессирующим с разной скоростью снижением функций мозга и приводит к одному из самых распространенных дегенеративных заболеваний — болезни Альцгеймера. Врачи считают одним из ранних признаков недуга ухудшение краткосрочной памяти.

Специалисты также назвали еще один характерный симптом — человек начинает класть вещи в непривычные для них места. Например, пульт от телевизора — в морозилку, а утюг — в духовку.

Отмечается, что пациенты, еще не подозревая о болезни, становятся пассивнее обычного. К тому же, у людей с прогрессирующей деменцией снижается способность к критическому мышлению и адекватному восприятию себя.