Названы первые признаки начинающегося слабоумия 

Считается, что одним из основных признаков приближающейся деменции являются немотивированные перепады настроения и приступы внезапной агрессии. Однако врачи называют еще несколько не столь очевидных тревожных звоночков.

Как передает британский онлайн-портал Express.co.uk, слабоумие в целом характеризуется прогрессирующим с разной скоростью снижением функций мозга и в конце концов приводит к одному из самых распространенных дегенеративных заболеваний — болезни Альцгеймера. Одним из ранних признаков недуга, по мнению врачей, является ухудшение краткосрочной памяти. Человек перестает узнавать знакомых и друзей при встрече или забывает собеседника в процессе разговора. Как правило, если человек пожилой, этому поначалу не придают особого значения.

Еще один весьма характерный симптом: человек начинает класть вещи на непривычные для них места, например, пульт от телевизора — в морозилку, а утюг — в духовку. Часто пациенты, еще не подозревая о болезни, становятся пассивнее обычного, много времени проводят, бесцельно сидя перед телевизором и не интересуясь жизнью (часто этот признак принимают за проявление депрессии). Кроме того, у людей с прогрессирующей деменцией снижается способность к критическому мышлению и адекватному восприятию себя, потому они запросто могут выйти в мороз на улицу в шортах или легкой ночной рубашке, а в жару появиться в общественном месте в пальто и шляпе.