Какие мужчины чаще умирают от рака простаты

В рамках Европейской и международной конференции по ожирению были представлены результаты исследований врачей, выявивших связь между отложением жира на животе у мужчин и риском гибели от рака предстательной железы.

Исследования были проведены специалистами департамента здоровья населения Наффилда Оксфордского университета под руководством медика Авроры Пере-Корнаго. В течение 10,8 лет специалисты наблюдали за состоянием здоровья 200 тысяч мужчин в возрасте от 40 до 69 лет, которые не имели в анамнезе рака простаты.

За эти годы мужчинам рассчитывали индекс массы тела, общий процент жира в организме и измеряли соотношение окружности талии и бедер. За 10 лет от рака простаты скончался 571 мужчина из исследуемой группы. Большинство из умерших имели объем талии больше 103 см.

Исследователи отмечают, что если жир не сконцентрирован только на животе, а распределен по всему телу, то риск заболевания раком не повышается.