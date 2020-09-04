Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Мужчины с жиром на животе чаще умирают от рака простаты 

runews24.ru 1 час назад
Какие мужчины чаще умирают от рака простаты
Фото: Открытые источники
В рамках Европейской и международной конференции по ожирению были представлены результаты исследований врачей, выявивших связь между отложением жира на животе у мужчин и риском гибели от рака предстательной железы.
Исследования были проведены специалистами департамента здоровья населения Наффилда Оксфордского университета под руководством медика Авроры Пере-Корнаго. В течение 10,8 лет специалисты наблюдали за состоянием здоровья 200 тысяч мужчин в возрасте от 40 до 69 лет, которые не имели в анамнезе рака простаты.
За эти годы мужчинам рассчитывали индекс массы тела, общий процент жира в организме и измеряли соотношение окружности талии и бедер. За 10 лет от рака простаты скончался 571 мужчина из исследуемой группы. Большинство из умерших имели объем талии больше 103 см.
Исследователи отмечают, что если жир не сконцентрирован только на животе, а распределен по всему телу, то риск заболевания раком не повышается.
runews24.ru: последние новости
Наука нашла новый способ определять риск развития болезни Альцгеймера Наука нашла новый способ определять риск развития болезни Альцгеймера В Ивановскую область из Турции вернулись три туриста с коронавирусом В Ивановскую область из Турции вернулись три туриста с коронавирусом В ноябре десять тысяч доз вакцины от COVID-19 привезут в Новосибирск В ноябре десять тысяч доз вакцины от COVID-19 привезут в Новосибирск
Комментарии 2
Болезни и лекарства
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Врач назвал «главного врага» рака
Врач назвал «главного врага» рака
Невролог назвала самые бесполезные препараты
Невролог назвала самые бесполезные препараты
Как отличить грипп от коронавируса
Как отличить грипп от коронавируса
3 симптома онкологии, которые опасно игнорировать
3 симптома онкологии, которые опасно игнорировать
Видео
Грубые ошибки, которые вы делаете при чистке зубов
06:15
Грубые ошибки, которые вы делаете при чистке зубов
ЗОЖ
В России выявлено 5241 новых случаев коронавируса
00:13
В России выявлено 5241 новых случаев коронавируса
Коронавирус
Названы сроки второй волны коронавируса в России
00:16
Названы сроки второй волны коронавируса в России
Коронавирус
14 причин, чтобы пойти к онкологу
03:31
14 причин, чтобы пойти к онкологу
ЗОЖ
Почему у вас часто немеют руки
02:00
Почему у вас часто немеют руки
ЗОЖ
Врач пояснил, сколько защищает маска в теплую погоду
04:05
Врач пояснил, сколько защищает маска в теплую погоду
Коронавирус ЗОЖ
Врачи завели сердце через полчаса после остановки
02:58
Врачи завели сердце через полчаса после остановки
Новости
Как восстановить иммунитет за считанные дни
00:57
Как восстановить иммунитет за считанные дни
ЗОЖ
Как распознать рак кожи на ранней стадии
05:52
Как распознать рак кожи на ранней стадии
Болезни и лекарства ЗОЖ
Начались клинические испытания вакцины от COVID-19
00:19
Начались клинические испытания вакцины от COVID-19
Новости Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение