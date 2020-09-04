Как не заболеть подагрой 

Подагра — это заболевание, вызывающее болезненное воспаление суставов, которое возникает из-за скопившихся в них кристалликов мочевой кислоты. Древние греки называли его «капканом для ноги». Для заболевания характерные резкие приступы боли, которые с каждым разом прогрессируют и затрагивают новые части тела. Как правило, подагра чаще всего поражает сустав большого пальца ноги. Однако от нее могут пострадать лодыжки, колени, а также запястья.

Лечение от подагры назначает врач, но чтобы не допустить развитие заболевания, необходимо соблюдать некоторые рекомендации. Какие — в материале "Рамблера".

Диета

Питание — первое, что стоит пересмотреть, чтобы снизить риски появления подагры. Так, необходимо ограничить употребление продуктов с высоким содержанием пуринов. Это вещества, в результате распада которых образуется мочевая кислота. Именно она скапливается в суставах и вызывает подагру.

К продуктам, которые стоит избегать, относятся мясо, полуфабрикаты, копчености, субпродукты, горох, чечевица, некоторые виды рыбы. Также нужно ограничить употребление алкоголя, особенно пива, и сладкой газировки. Спиртное затрудняет работу почек, которые выводят кислоту из организма.

Вода

Чтобы не допустить развития подагры, необходимо также следить за водным балансом и больше пить. Из-за обезвоживания ухудшается работа почек. Вода помогает вывести из организма лишнюю мочевую кислоту.

Спорт

Регулярная физическая активность необходима для поддержания общего состояния здоровья, а также для контроля веса. Риски развития подагры значительно увеличиваются у людей с лишними килограммами. Их организм вырабатывает больше мочевой кислоты. Однако главное — не перестараться.