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Россиян предупредили об опасности опавшей листвы 

Мира Маркина 2 часа назад
Россиян предупредили об опасности опавшей листвы
Фото: depositphotos.com
Терапевт Людмила Лапа в беседе с радио Sputnik предупредила россиян о потенциальной опасности листопада.
Лапа рассказала о том, что во время осенних дождей опавшая листва начинает гнить. В ней развиваются грибы и грибковые инфекции, которые провоцируют воспаление слизистой, после чего любой вирус быстро подседает. Кроме того, в листве могут развиваться бактерии, провоцирующие аллергию. Вот почему даже обычная прогулка в парке может быть опасной.
Медик также обратила внимание на то, что больше половины аллергиков — скрытые. Кроме того, на аллергическую реакцию могут быть похожи проявления сахарного диабета.

«Сахар провоцирует воспаление на коже, на слизистых, тут же любая вирусная и бактериальная инфекция подседает, начинаются болезни»,

— пояснила врач.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что ученые выяснили, что осенью коронавирус выживает лучше всего.
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