Россиян предупредили об опасности опавшей листвы 

Терапевт Людмила Лапа в беседе с радио Sputnik предупредила россиян о потенциальной опасности листопада.

Лапа рассказала о том, что во время осенних дождей опавшая листва начинает гнить. В ней развиваются грибы и грибковые инфекции, которые провоцируют воспаление слизистой, после чего любой вирус быстро подседает. Кроме того, в листве могут развиваться бактерии, провоцирующие аллергию. Вот почему даже обычная прогулка в парке может быть опасной.

Медик также обратила внимание на то, что больше половины аллергиков — скрытые. Кроме того, на аллергическую реакцию могут быть похожи проявления сахарного диабета.

«Сахар провоцирует воспаление на коже, на слизистых, тут же любая вирусная и бактериальная инфекция подседает, начинаются болезни»,

— пояснила врач.