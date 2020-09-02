Онколог назвал признаки рака кожи 

Онколог-хирург, кандидат медицинских наук Михаил Мяснянкин рассказал о признаках, указывающих на риск развития рака кожи. Тревожные симптомы специалист описал в интервью 5-tv.ru.

Ненормальное развитие родинок

Была родинка, и вдруг она стала расти, или кровить, или изменять свою окраску. Это первый признак, что может начаться что-то злокачественное.

Также встречаются беспигментные родинки: они могут быть розовые, светло-розовые, красные. Они могут локализоваться на открытых участках тела — например, на лице.

В данном случае возникает вероятность такого злокачественного образования, как базально-клеточная карцинома кожи. Причём развитие самого заболевания заметить трудно — оно выражается в маленьком-маленьком кротообразовании, углублении в самой опухоли. Естественно, обычные люди за этим не следят, особенно девушки могут наносить тональный крем, пудру. А развивается это всё незаметно и медленно, лет 5.

Опасность из-под ногтей

Очень редко делают акцент на таком нетипичном месте развития рака кожи как подногтевое ложе. К сожалению, с этой проблемой столкнулись много артистов, музыкантов, в итоге она стала для них фатальной.

Традиционно подногтевое ложе находится под ударом грибковых инфекций, и лечится соответственно. И к онкологу пациенты идут, только если начинает разрушаться ногтевая пластинка, если уже идёт кровоподтёк из этой области.

Поэтому здесь нужно проявлять особое внимание, особенно в век шеллака и других средств, которые очень хорошо маскируют любые проблемы под ногтями и дают заболеванию спокойно развиваться.

Рак, подногтевая меланома, часто проявляется в виде полоски вдоль ногтя, окрасом от светло-коричневого до угольно-чёрного.