Врач назвал «главного врага» рака 

Главный онколог Минздрава Андрей Каприн рассказал, что ранняя диагностика является главным врагом рака. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам специалиста, при появлении каких-либо жалоб на здоровье необходимо сразу обратиться к врачу.
"Нужно следить за собой, всем нужно понимать, что появление кровяной окраски в любых наших физиологических выделениях — слюна, моча, кал, слизистая — должно наводить на мысль, что нужно сходить провериться к онкологу", — сказал Андрей Каприн.
Он отметил, что при ранней диагностике излечимость заболевания достигает 97 процентов.
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