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Врач назвал «главного врага» рака 

Анастасия Иванова 3 часа назад
Врач назвал «главного врага» рака
Фото: globallookpress.com
Главный онколог Минздрава Андрей Каприн рассказал, что ранняя диагностика является главным врагом рака. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам специалиста, при появлении каких-либо жалоб на здоровье необходимо сразу обратиться к врачу.

"Нужно следить за собой, всем нужно понимать, что появление кровяной окраски в любых наших физиологических выделениях — слюна, моча, кал, слизистая — должно наводить на мысль, что нужно сходить провериться к онкологу", — сказал Андрей Каприн.

Он отметил, что при ранней диагностике излечимость заболевания достигает 97 процентов.
Ранее "Рамблер" рассказывал про странные болезни, которые не поддаются лечению.
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Болезни и лекарства , Андрей Каприн , Минздрав РФ
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