О чем говорит пониженная температура тела 

Обычно поводом для тревоги становится высокая температура. Однако и пониженная температура — опасный симптом. Подробности — в материале «Рамблера».

Пониженной считается температура тела ниже 35,8°С. Длительная гипотермия обычно сопровождается апатией, упадком сил и сонливостью, а также ознобом. Помимо очевидного переохлаждения, подобные симптомы свидетельствуют о следующих проблемах.

Интоксикация

Отравление продуктами питания, медикаментами, химическими веществами или алкогольными напитками становится причиной частичного сбоя всех жизненно важных функций.

Низкий гемоглобин

Иногда именно так проявляется дефицит железа. Ему сопутствуют постоянная усталость и отсутствие аппетита. В этом случае необходимо сделать соответствующие анализы.

Внутреннее кровотечение

Иногда травма может спровоцировать повреждение стенок сосудов или внутренних органов. И потеря крови может проявляться именно пониженной температурой тела, а также общей слабостью.

Вегетососудистая дистония

Если температура тела периодически понижается и сопровождается головной болью, тошнотой и острой реакцией на громкие звуки или яркий свет, то причиной могут быть проблемы с сосудами.

Астенический синдром

Пациенты с этим заболеванием часто страдают от одышки, общей слабости, нарушения координации движений и зрения. Это связано с недостатком кислорода в тканях и, как следствие, энергии.