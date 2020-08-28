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Названы болезни, вызывающие рак 

РИА Новости 3 часа назад
Мясников назвал болезни, вызывающие рак
Фото: РИА Новости
Врач и телеведущий Александр Мясников назвал болезни, которые могут с большей долей вероятности вызвать онкологические заболевания.

"Рак надо ловить на подходах — не когда он уже даже на самой ранней стадии, а воздействовать на факторы риска, на те болезни, которые к нему приводят", — подчеркнул медик в эфире программы "О самом главном".

В частности, по его словам, к таким диагнозам относятся вирусные гепатиты, вирус папилломы человека (ВПЧ), гастрит или язва, воспалительные заболевания кишечника, хроническая обструктивная болезнь легких.
Мясников указал на то, что от гепатита В и от ВПЧ есть прививки и сделать их необходимо, чтобы снизить риск заболевания раком печени и шейки матки.
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Болезни и лекарства , Александр Мясников
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