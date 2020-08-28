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Найден способ сделать рак мозга безопасным 

Lenta.ru 6 часов назад
Найден способ сделать рак мозга безопасным
Фото: NIH
Ученые Университета Макмастера в Канаде нашли способ эффективного лечения особо опасных разновидностей рака мозга у детей. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте MedicalXpress.
Исследователи обнаружили, что молекулы, способные активировать сигнальный путь Wnt, позволяют сделать эффективной терапию медуллобластомы — распространенной злокачественной опухоли головного мозга. Это заболевание имеет четыре подтипа.
Опухоли первой группы более безопасны и редко приводят к летальном исходу, а остальные агрессивны и способствуют формированию метастазов, приводят к смерти 20-30 процентов пациентов.
Медуллобластомы первой группы также называются Wnt-подтипом, поскольку для них характерна активация сигнального пути Wnt, важного для нормального развития множества тканей и органов. Хотя известно, что Wnt-путь способствует появлению рака, в определенных условиях он становится ингибитором патологического процесса.
Эффективность препарата, активирующего Wnt-путь в опухолях по типу медуллобластомы, была доказана в ходе экспериментов на мышах, у которых наблюдалось снижение роста злокачественного новообразования и повышение выживаемости.
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