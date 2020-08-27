Маникюр и зубная щетка: что приводит к гепатиту В 

Гепатит B характеризуется воспалением печени, вызванным одним из вирусов гепатита. Порой острая форма заболевания может пройти за 1-3 месяца, но в иных случаях она может быть смертельно опасна.

Гепатитом B нельзя заразиться, находясь с зараженным в замкнутом пространстве, или во время рукопожатия. Вирус HBV передается лишь через биологические жидкости. Но именно по этой причине заразиться гепатитом B можно в бытовых условиях. Каким образом? Об этом расскажет "Рамблер".

Татуировки, пирсинг, маникюр

Если оборудование, применяемое для данных процедур, будет недостаточно хорошо стерилизовано и на нем останутся частички крови носителя гепатита B, не исключено, что вирус передастся другому человеку.

Сексуальный контакт

Гепатит B неслучайно относят к инфекциям, передающимся половым путем. Занимаясь незащищенным сексом, вы также можете заразиться данным заболеванием.

Случайные уколы зараженной иглой

В отдельной группе риска находятся медсестры, работающие с анализами, и другие медработники, которым приходится контактировать с кровью и другими жидкостями пациентов.

Зубные щетки и бритвенные принадлежности

Отказаться от использования чужих гигиенических принадлежностей стоит не только из чувства брезгливости, но и во имя безопасности.