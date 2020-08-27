Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Маникюр и зубная щетка: что приводит к гепатиту В 

Мира Маркина 6 часов назад
Маникюр и зубная щетка: что приводит к гепатиту В
Фото: depositphotos.com
Гепатит B характеризуется воспалением печени, вызванным одним из вирусов гепатита. Порой острая форма заболевания может пройти за 1-3 месяца, но в иных случаях она может быть смертельно опасна.
Гепатитом B нельзя заразиться, находясь с зараженным в замкнутом пространстве, или во время рукопожатия. Вирус HBV передается лишь через биологические жидкости. Но именно по этой причине заразиться гепатитом B можно в бытовых условиях. Каким образом? Об этом расскажет "Рамблер".

Татуировки, пирсинг, маникюр

Если оборудование, применяемое для данных процедур, будет недостаточно хорошо стерилизовано и на нем останутся частички крови носителя гепатита B, не исключено, что вирус передастся другому человеку.

Сексуальный контакт

Гепатит B неслучайно относят к инфекциям, передающимся половым путем. Занимаясь незащищенным сексом, вы также можете заразиться данным заболеванием.

Случайные уколы зараженной иглой

В отдельной группе риска находятся медсестры, работающие с анализами, и другие медработники, которым приходится контактировать с кровью и другими жидкостями пациентов.

Зубные щетки и бритвенные принадлежности

Отказаться от использования чужих гигиенических принадлежностей стоит не только из чувства брезгливости, но и во имя безопасности.
Видео дня. Как избавиться от головной боли без таблеток
Комментарии
Болезни и лекарства
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Назван алкоголь, превращающий мужчину в женщину
Назван алкоголь, превращающий мужчину в женщину
Минздрав сообщил о мошенниках, предлагающих вакцину
Минздрав сообщил о мошенниках, предлагающих вакцину
Чем женский алкоголизм отличается от мужского
Чем женский алкоголизм отличается от мужского
Названа причина появления рака легких у некурящих
Названа причина появления рака легких у некурящих
Видео
В России выявлено 5241 новых случаев коронавируса
00:13
В России выявлено 5241 новых случаев коронавируса
Коронавирус
Названы сроки второй волны коронавируса в России
00:16
Названы сроки второй волны коронавируса в России
Коронавирус
Начались клинические испытания вакцины от COVID-19
00:19
Начались клинические испытания вакцины от COVID-19
Новости Другое
В НИИ Склифосовского удалили гигантскую опухоль
09:07
В НИИ Склифосовского удалили гигантскую опухоль
ЗОЖ Болезни и лекарства
Назван витамин, подавляющий рост раковых клеток
07:55
Назван витамин, подавляющий рост раковых клеток
ЗОЖ Болезни и лекарства
Как избавиться от головной боли без таблеток
02:58
Как избавиться от головной боли без таблеток
Народная медицина ЗОЖ
Почему начинаются судороги
05:46
Почему начинаются судороги
ЗОЖ
Как моментально удалить занозу
03:55
Как моментально удалить занозу
ЗОЖ Народная медицина
Как очистить печень без помощи врачей
26:08
Как очистить печень без помощи врачей
Болезни и лекарства
Почему в организме образуются тромбы
04:03
Почему в организме образуются тромбы
ЗОЖ Болезни и лекарства
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение