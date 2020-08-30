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Странные болезни, которые не поддаются лечению 

Анастасия Иванова 5 часов назад
Странные болезни, которые не поддаются лечению
Фото: Кадр из фильма "Хоббит"
Существуют заболевания, с которыми врачи не могут справиться. Более того, они даже не объяснят вам точную причину их появления. «Рамблер» сделал подборку самых необычных заболеваний, которые не поддаются лечению.

Гипертрихоз

Заболевание известно также как «синдром оборотня». Оно не несет за собой никакой опасности, но довольно сильно отражается на внешнем виде пациентов. У людей самого разного возраста и пола в неподходящих для волос местах начинается обильный рост волос, за счет чего они становятся похожи на оборотней. Врожденный гипертрихоз лечению не поддается.

Синдром Левандовского — Лютца

Болезнь также носит название — «верруциформная эпидермодисплазия». Этот недуг встречается очень редко, за всю историю медицины им болело несколько сотен человек. Главным его симптомом является то, что тело человека покрываться массивными бородавками, напоминающими древесную кору.

Врожденный ихтиоз

Это заболевание представляет собой дерматоз, возникающий на фоне генных мутаций. Недуг, как правило, врожденный. Ребенок появляется на свет с очень толстой кожей, покрытой большими роговыми корками. Тяжелая форма болезни приводит к гибели малыша вследствие нарушения процесса дыхания и сбоев метаболизма.

Холодовая крапивница

В простонародье это заболевание называют аллергией на холод. Оно провоцирует появление высыпаний на теле в связи с понижением температуры воздуха, которые сопровождаются зудом и часто припухлостью конечности. Заболевание довольно редкое, а его механизмы до сих пор до конца не ясны.

Синдром Котара

Это крайне специфическое психическое заболевание, при котором больной часто убежден, что у него отсутствуют части тела или он вообще является живым мертвецом. В связи с этим у пациентов постоянно возникают тревога и депрессия. Им могут страдать, как мужчины, так и женщины. С возрастом вероятность появления этого синдрома увеличивается.

Аргироз

Это заболевание вызывается отложением в организме частиц серебра или его соединений. В результате кожа человека принимает необратимую пигментацию серебристого или синевато-серого оттенка. Развитие аргироза возможно в случаях бесконтрольного использования средств на основе серебра, также его наблюдали у рабочих, занятых в производстве этого металла.
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