Россиян предупредили об опасности при чистке ушей 

Врач-отоларинголог Иван Лесков в эфире радио Sputnik предупредил россиян об опасности, которой они себя подвергают при чистке ушей. В частности, он указал, что отсутствие ушной серы повышает риски подцепить инфекцию.

Специалист обратил внимание, что приучая детей чистить уши, родители не всегда уточняют, что при этом не следует чрезмерно усердствовать. Лесков отметил, что ушная сера необходима хотя бы в небольшом количестве, поскольку она защищает кожу слухового прохода. Она отличается от той, что на руках и ногах более крупными порами, поэтому риск развития инфекции там выше. Врач привел пример, когда после купания в пруду или реке может заболеть ухо и развиться отит, а ушная сера как раз защищает от подобных инфекций.

Лесков также развеял миф о том, что от большого количества серы в ухе можно оглохнуть. Он объяснил, что сама конструкция уха защищает от этого. Например, при жевании сера сама выходит из ушей.